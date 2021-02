Todo fue al revés: Zapata lesionado y Muriel sacrificado en Atalanta

Tanto se esperó este partido de Champions League entre Atalanta y Real Madrid, tanto se soñó, a veces despierto, y al final el balance fue tan antipático que dejó un sabor de amargura.





Era ilusión pura al comienzo, cuando aparecían Duván Zapata y Luis Muriel como titulares. Así era porque venían de dar una asistencia y marcar un gol cada uno en la victoria 4-2 contra Nápoles. Pero también porque el rival tenía muchas bajas, porque sin Ramos había que darle muchos problemas a Varane con uno que fuera referente en el área (Zapata) y otro que le apareciera por fuera, con sorpresa, aprovechando espacios.



Y no hubo tiempo de que pasara nada de eso que se planeó. A los 29 se tenía que ir Zapata lesionado, con un problema en el muslo izquierdo que obligó al cambio por Pulisic, minutos después de que Atalanta se quedara con diez por la expulsión, injusta por demás, de Freuler. El colombiano le ahorró a Gasperini el dolor de cabeza de sacar a un delantero, lo que seguro iba a pasar antes de esa ausencia obligada.



Para Muriel no fue mucho mejor la historia. Se le fue toda la primera etapa tratando de tapar la salida de Casemiro, corriendo de banda a banda para ayudar también con el inquieto Mendy, solito, muy solito en campo de Real Madrid sin que nadie se acordara de él para un pase. Se lo buscó él un par de veces volviendo a su terreno, pero tan lejos del arco no puede pesar.



A los 55 minutos le tocaría a él otro sacrificio: salir del campo para dar paso a Ilici, el llamado a refrescar en algo la marca y jugar de creativo-delantero para cuando un Real Madrid muy sólido diera espacios.



Se fue el partido esperado en imprevistos y sin alegrías colombianas en Bérgamo. Todo mal, todo tan lejos del sueño que se esperaba fuera la noche de Champions.