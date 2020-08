¡Qué dolor Atalanta! PSG remontó y con agonía lo eliminó de Champions

Agonía pura. Favoritismo justificado. PSG insistió y doblegó sobre la hora a un Atalanta que soñó pero despertó pronto del sueño de la Champions league,

PSG remontó en el minuto 92 y de la mano de un enorme Neymar y el talento de Mbappé se quedó con el cupo a semifinal en el Final 8 de Lisboa.



A los dos minutos ya se mostraban las cartas los dos: Papu Gómez soltaba un riflazo bien controlado por Keylor y fallaba Neymar lo que nunca, un mano a mano con el arquero Sportiello que se le fue afuera. ¡Lo que perdonó!



Y a los 11 lo tuvo Atalanta, un cabezazo de espaldas de 3 al que voló Keylor, aunque la jugada iba viciada por un fuera de lugar. Pero era ya su segunda vez en el partido, volando a los palos, ante un Atalanta que salió a jugar lo suyo, sin temores, sin fijarse en favoritos ni en salarios de nadie.

Pelota para los italianos y escaramuza de Neymar, que de nuevo decidía mal a los 18, en un extraño remate que no fue centro ni fue intento. Cómo le dolía la ausencia de Mbappé por la banda…



Pero Atalanta no se desesperaba y cuando vio la opción, fue por lo suyo: salida por izquierda, alcanzaba a arañar el pase desde el suelo Zapata y entraba sin marca Pasalic para simplemente fusilar a Navas a los 26. ¡Primera sorpresa en Lisboa!



Y ojo que picaron a Neymar, quien tuvo el empate en una jugada, con un túnel incluido, que tuvo ubicación al medio y remate pegadito al palo… Qué miedo metía… Y no se cansaba pues tenía un tiro libre a los 34 que le quedó ideal, pero el portero Sportiello le adivinó el ángulo, y luego a los 41 de nuevo se atragantó con un remate muy abierto cuando el arquero ya parecía vencido. ¿Qué pasaba con su letal definición que es lo usual?



Y a los 57 no era PSG sino Atalanta el que tenía la mejor opción de gol, un remate mordido de 19 que se iba por arriba.



Vendría la hora de los cambios: Gasperini sacaba a ‘Papu’ por Malinovskyi (¿), y al tiempo llegaba al juego Mbappé, arriesgando a pesar de no estar recuperado de una lesión. Quemar las naves, diría PSG.



El efecto fue inmediato: Atalanta se vio encerrado en su terreno, con Mbappé y Neymar lanzados al ataque pero sin opciones concretas hasta los 70 minutos. Sufriría una lesión compleja Keylor que amenazaba con sacarlo del juego pero no… igual se perdieron varios minutos.



Con la pierna sacó al más clara de Mbappe el arquero Sportiello cuando ya Luis Muriel, la otra carta colombiana, estaba en el campo. Y más trabajo para el portero, de nuevo atajando la opción de Neymar a los 76.



La fortuna diría que habría que esperar hasta el minuto 89 para que la insistencia francesa tuviera premio: un pestañeo en el centro le permitió a Neymar recibir libre y meter el pase certero que atrapó Marquinhos.



Caería la cortina pesadísima sobre el espíritu de Atalanta cuando a los 92 vino el gol de Mbappe, de frente al arco, pase de nuevo de Neymar y el goleador de puntazo marcó el 2-1. Muriel se acercaría sin peligro en la última jugada y nada más. Adiós al sueño. Victoria del favorito.