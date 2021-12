¡Ojito! Mensaje claro de Gasperini para Duván y Muriel en Champions

Se avecina un día clave para los colombianos del Atalanta en Champions League...



Su entrenador Gian Piero Gasperini aseguró este martes que necesitará tener "pegada" para ganar este miércoles al Villarreal y sellar el billete para los octavos de final de la Liga de Campeones, en un partido que, opinó, se decidirá por "episodios".



"Confiamos en llegar a la meta, pero el Villarreal es un equipo fuerte, ganó la Liga Europa hace pocos meses. Está pasando por un período complicado, pero esta es otra competición", dijo en la rueda de prensa de la víspera.

"Llegamos a este partido en un momento muy positivo, pero tenemos que ser buenos y olvidar tanto los triunfos como las derrotas. Salimos del 0-0 y solo nos vale un resultado", agregó.



El Atalanta recibe al Villarreal con la victoria como única opción para avanzar a octavos por tercera vez consecutiva. Lo encara con confianza, tras cinco victorias consecutivas en la Serie A.



"No sé si es el partido más importante, todos los partidos de este tipo lo son. Ya pasó con el Shakhtar Donetsk y el Ajax, pero también con el PSG, cuando no alcanzamos las semifinales por pocos minutos (en 2020). Es lo bueno de esta competición. Los partidos clave crean mucha expectación. El Villarreal es fuerte, en la ida hubo más partidos en el partido, sin un dominio. Los episodios serán clave, tenemos que ser buenos y tener pegada", aseguró.



"No podemos tener pensamientos negativos, solo tenemos que pensar positivo. Solo debemos tener una idea, las ganas de alcanzar el objetivo", insistió No dudó en elogiar al Villarreal y a su entrenador, un Unai Emery que "alcanzó resultados extraordinarios también con el Sevilla".



Gasperini apeló a la fe del Atalanta, además que a la experiencia adquirida en estos tres años de Liga de Campeones, y expresó su alegría por jugarse este encuentro ante su hinchada, después de que la pandemia del coronavirus impidiera disputar los partidos clave en Europa ante un estadio lleno.



"La experiencia nos aporta mucho, pero no nos debe quitar la emoción por jugar estos partidos. Estas sensaciones te ayudan a dar algo más", dijo. "Es un orgullo jugar un partido así en Bérgamo. En estos años no pudimos compartir muchas satisfacciones con nuestra hinchada. Será buenísimo jugar con público", agregó.