¡Partidazos para este martes! La jornada de Champions League

Luego del parón de selecciones de dos semanas, regresa la Uefa Champions League con la quinta fecha de la fase de grupos, y por ende, con unos partidazos que podrían estar definiendo a los clasificados a octavos de final.

Esta jornada de martes tendremos como protagonistas al FC Barcelona, Manchester City y el Paris Saint Germain, como los equipos más interesantes a ver. Sin dejar atrás a las escuadras que están definiendo su futuro en el torneo.

Sin más preámbulo, así se jugará la jornada de Champions League de este 28 de noviembre.

Uefa Champions League - Fecha 5



Grupo E

Lazio vs. Celtic / Olímpico de Roma (12:45 p.m.)

Feyenoord vs. Atlético de Madrid / De Kuip (3:00 p.m.)



Grupo F

AC Milán vs. Borussia Dortmund / San Siro (3:00 p.m.)

​Paris Saint Germain vs. Newcastle / Parque de los Príncipes (3:00 p.m.)



Grupo G

Manchester City vs. RB Leipzig / Etihad Stadium (3:00 p.m.)

Young Boys vs. Estrella Roja / Wankdorf (3:00 p.m.)



Grupo H

Shakhtar Donestsk vs. Royal Amberes / Volskparkstadion (12:45 p.m.)

FC Barcelona vs. FC Porto / Estadio Olímpico de Barcelona (3:00 p.m.)