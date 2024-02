Sorpresas para el debut: posible alineación de Colombia ante Panamá

La Selección Colombia femenina continúa con su preparación para los Juegos Olímpicos 2024, pero antes deberá afrontar la Copa Oro W donde el equipo de Ángelo Marsiglia irá por el título.



La tricolor debutará este 21 de febrero ante Panamá en el Snapdragon Stadium en San Diego, California, escenario donde Colombia jugará todos sus partidos de fase de grupos.



Colombia estará en el grupo B junto con Brasil, la ya mencionada Panamá y Puerto Rico que viene de eliminar a Haití en la fase previa del torneo.

Marsiglia tendrá bajas sensibles en el seleccionado como serán las bajas de Leicy Santos, Mayra Ramírez, Catalina Pérez y Ana María Guzmán, unas por lesión otras porque sus clubes no les dieron el aval para ir a la competencia.



No obstante, el entrenador recurrió a jugadoras del rentado nacional para cubrir sus bajas y que vienen ser protagonistas como son Diana Celis, Liana Salazar, Fabiana Yanten y Llana Izquierdo.



Dicho esto, Colombia ya tendría pensado su alineación inicial para el debut ante Panamá. Marsiglia pondría un 4-4-2 donde actuarían: Natalia Giraldo como arquera; En la defensa estarían Manuela Vanegas, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí y Carolina Arias; Como volantes actuarían Marcela Restrepo, Lorena Bedoya, Daniela Montoya y Liana Salazar y de atacantes estarían Catalina Usme e Ivonne Chacón.



Destaca la ausencia de Linda Caicedo, pero Marsiglia en la última conferencia de prensa antes del viaje a Estados Unidos señaló que la jugadora no está al 100% y la llevará de a poco durante la Copa.