Arranca la Champions League: así será el debut para los colombianos

La Champions League arranca su nueva campaña este martes con varios grandes partidos y como es ya costumbre en los últimos años tendrá presencia de futbolistas colombianos.



Cuatro futbolistas nacionales serán los que estén representando al país y son: Dávinson Sánchez (Galatasaray), Juan Guillermo Cuadrado (Inter), Deiver Machado (Lens) y Cristián Borja (Braga).



Pues bien, el debut de los cuatro colombianos será el miércoles 20 de septiembre y serán duelos de gran calibre.

En el caso de Dávinson, Galatasaray debutará en Chamíons contra el Copenhague, un rival que a priori puede vencer el cuadro turco que se reforzó de gran manera para esta Champions y es candidato a clasificar en su grupo en donde están también Bayern Múnich y Manchester United.



El duelo entre turcos y daneses se jugará el miércoles a las 11:45 a.m. en Estambul.



Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado con Inter debutará en Champions ante Real Sociedad, un partido para nada fácil para el cuadro italiano. No obstante, los neroazzurros vienen con gran impulso ya que durante el fin de semana golearon a Milan en el Derby. Este juego será a las 2:00 p.m. en el Reale Arena.



Por otro lado, el Lens de Deiver Machado se medirá a Sevilla, un partido complicado para los franceses que se jugará a las 2 de la tarde en el estadio Ramón Sánchez Pízjuan. En el cuadro galo no fue inscrito para la fase de grupos el extremo colombiano Óscar Cortés por decisión técnica.



Finalmente, el Sporting Braga de Cristián Borja debutará ante Napoli en condición de local. Este duelo se jugará en el estadio Municipal de Braga a las 2 de la tarde.