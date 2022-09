Antonio Rüdiger le respondió a Neymar: ¿Si mete miedo en la cancha?

En los días anteriores, a Neymar le consultaron acerca de los defensores que ha enfrentado en su carrera, clasificando a cada uno de los que ha enfrentado, destacando sus virtudes. Cuando le preguntaron por Rudiger, afirmó que lo respetaba.



“Me gusta mucho. Es un central que da miedo. Es muy grande y fuerte. Algunos delanteros se asustan un poco. Yo no, pero creo que muchos delanteros se asustan un poco” esto dijo el atacante del PSG.



Antonio Rudiger, defensor del Real Madrid, en rueda de prensa previa al duelo de Champions contra RB Leipzig, habló acerca de lo dicho por Neymar “No sé qué decir ante esa afirmación. No sé si le doy miedo a alguien, lo que sí que me gusta es ser agresivo, pero con justicia, siendo limpio; mis estadísticas lo dicen: en los últimos cinco años no me han sacado ninguna roja. Mi naturaleza es jugar con fuerza”.



Real Madrid enfrentará al RB Lepizig, en la segunda jornada de la Champions League.