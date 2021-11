¡La patada salió cara! Esta es la sanción que recibirá Griezmann

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann no podrá disputar el partido de la quinta jornada de la Liga de Campeones contra el Milán, el próximo 24 de noviembre en el Wanda Metropolitano, ya que tendrá que cumplir su segundo partido de sanción por la expulsión en la ida ante el Liverpool, según confirmó este miércoles la UEFA al club rojiblanco.



Griezmann fue expulsado por roja directa en el minuto 52 del partido de ida entre el Atlético y el Liverpool disputado el 19 de octubre en el Wanda Metropolitano, por una acción de juego peligroso en la que levantó un pie por encima de un hombro del delantero brasileño Roberto Firmino y le golpeó en la cabeza. El delantero francés había marcado los dos goles del equipo madrileño, que acabó perdiendo 2-3.

Tras esa expulsión, el '8' rojiblanco no participó en el partido de la siguiente jornada, el Liverpool-Atlético disputado dos semanas después en Anfield Road, también con victoria del conjunto inglés por 2-0, pero la UEFA no había confirmado aún al equipo español la sanción definitiva.



Este miércoles, el Atlético ha recibido la decisión firme, que es de dos partidos de suspensión, por lo que el segundo duelo de castigo lo cumplirá Griezmann la próxima jornada contra el Milán, según confirmaron fuentes del club a EFE.



El Atlético-Milán se ha convertido en un duelo clave para decidir la segunda plaza a octavos de final del Grupo B, ya que la primera ya la tiene garantizada el Liverpool con 12 puntos de 12 posibles. El Oporto portugués es segundo con 5 puntos y el Atlético tercero con 4, por lo que un triunfo rojiblanco ante el conjunto transalpino le permitiría depender de sí mismo en la última jornada, cuando se medirá al conjunto luso en Do Dragao, el 7 de diciembre.



