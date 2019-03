Ancelotti revela secreto de Cristiano: 'Cuando otros sufren, él luce'

Si alguien conoce bien las virtudes de Cristiano Ronaldo es Carlo Ancelotti, actual de Nápoles y quien dirigió al portugués en Real Madrid.

Según sus declaraciones al canal Sky Sports, no le sorprendió el superlativo rendimiento del portugués para la clasificación de Juventus a cuartos de final de Champions League, a costa del Atlético.



"Sobre todo en estos partidos, nunca falla. Es el que marca la diferencia. Hay grandes jugadores que sufren los partidos importantes pero él en estos partidos se luce. Es la diferencia entre un gran jugador y un gran campeón, como es él", afirmó.



"Todos esperan que baje su rendimiento, pero él no lo baja nunca", agregó el DT, quien pudo celebrar con CR7 la décima corona europea en el 2014.



"Juventus dio una señal importante, considerado el valor del Atlético, que no es fácil, sobre todo en una eliminatoria. Hizo una hazaña extraordinaria, con un jugador extraordinario", dijo, concluyó Ancelotti.