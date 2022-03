A sellar el pase a cuartos: Luis Díaz quiere descrestar en Champions

Día decisivo para Liverpool en la Champions League. Este martes, Luis Díaz y compañía buscarán sellar su clasificación a los cuartos de final cuando reciban en Anfield al Inter de Milán.



El cuadro de Jürgen Klopp tiene todo a favor: juego, localía y resultado. Esto último porque en el duelo de ida disputado en Milán ganaron 2-0.

Por los lados del dueño de casa, Thiago Alcántara (mediocampista) y Joel Matip (zaguero central) serían las grandes novedades, tras superar problemas físicos. Por otro lado, el brasileño Roberto Fimino no le alcanzaría para meterse dentro de la lista.



Justamente Thiago y Matip podrían darle un giro al once que formó Klopp el fin de semana pasado en la victoria 1-0 frente al West Ham. El español iría en lugar de Keita y el camerunés por Konaté.



En punta, la única duda es si se mantiene a ‘Lucho’ o por el contrario Jota se gana su lugar de regreso junto a Mane y Salah.



Respecto al elenco visitante, Nicoló Barella será nuevamente baja por suspensión teniendo en cuenta que todavía le falta uno de los dos partidos que le pusieron. En casa de que su equipo avance, estará listo para los cuartos.



Es duda el croata Ivan Perisic, quien no jugó el último duelo de Serie A (frente al Salernitana) por problemas musculares. En su lugar seguramente estará un excompañero de Muriel y Zapata en Atalanata: Robin Gosens.



En adelante se espera sea el mismo equipo que disputó el duelo de ida con el chileno Arturo Vidal comandando la mitad del campo y Lautaro Martínez liderando junto a Edin Dzeko la delantera.



Desde el duelo en San Siro, Liverpool ha jugado cinco partidos con un balance de cuatro victorias y un empate, que por cierto terminó en el título de Carabao Cup frente al Chelsea. Inter jugó en cuatro oportunidades y tan solo ganó una vez, perdió otra y empató dos. Complicada presente para los de Inzaghi.



Liverpool vs Inter se disputará a las 3 p.m. (hora en Colombia) y será transmitido tanto por ESPN como por la plataforma Star +.

​



Alineaciones probables



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Keita; Salah, Mané, Díaz.

Entrenador: Jürgen Klopp.



Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro.

Entrenador: Simone Inzaghi.



Árbitro: Mateu Lahoz (ESP).

Estadio: Anfield (Liverpool).

Hora: 3 p.m.