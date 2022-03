Benfica propinó duro golpe en Champions: despachó al Ajax en octavos

El Ajax generó un poco más de riesgo pero Benfica fue efectivo y concretó la más clara que tuvo. Darwin Núñez, protagonista. Un 0-1 en el juego de vuelta de los octavos que le significó avanzar a los cuartos de final de la UEFA Champions League 2021/22, después que en la ida firmaran un 2-2.



El equipo portugués se suma a Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, Real Madrid y Atlético de Madrid, ya clasificados a la siguiente fase.

En el primer tiempo, Ajax y Benfica se fueron sin goles. El local lo buscó más, aunque no generó mayor peligro; solo lo intentó a través de centros. El equipo portugués se defendió como pudo, lo que sorprendió porque en la ida -que terminó 2-2- se vio un duelo muy parejo y lució mucho más combativo. Esta vez en cancha solo se vio a uno.



A los 6 minutos, los de Ámsterdam metieron emoción con un gran centro de Dusan Tadic, en el que apareció Sebastién Haller para vencer a Odisseas Vlachodimos. La acción de gol fue invalidada por un marcado fuera de lugar. Ajax siguió montándose en el partido y los 19' se volvió a aproximar. Cabezazo del mexicano Edson Álvarez que se fue por encima del travesaño. A esa altura del partido, todo era un monólogo del equipo de Erik ten Hag.



Cuando el cronómetro se acercaba al minuto 30, el local volvió a intentarlo. Tadic seguía siendo el más insistente pero lo hacía sin claridad. Los portugueses terminaron el primer tiempo arrinconados en el último cuarto, y más allá de un par de acciones de balón parado, no pudieron aproximarse a predios de André Onana por otra vía.



En el complemento, cuando transcurría el minuto 50, el '10' del Ajax sacó un zapatazo que se marchó desviado por el arco de Vlachodimos. El talentoso Tadic eludió a Nicolás Otamendi antes de sacar el remate al borde del área, pero no estuvo fino y se perdió de otra buena opción.



A los 77 minutos, Darwin Nuñez aprovechó un tiro libre, muy cerca al área, que Alejandro Grimaldo; el uruguayo conectó de cabeza ante la mirada de todos en el Johan Cruyff Arena​. Se escapó de la marca y le ganó por arriba al portero que salió muy mal a cortar. Primera llegada clara de gol de los portugueses y se fue al fondo. Baldado de agua fría en Ámsterdam.