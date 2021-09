Champions League: todo lo que debe saber para la fase de grupos 

El himno de la Champions League volverá a sonar desde este martes en los principales estadios de Europa, cuando se dé inicio a la fase de grupos de la temporada 21/22.

Como es costumbre, este prestigioso torneo tendrá una buena cuota colombiana con la participación de referentes del balompié nacional como Juan Guillermo Cuadrado, Duván Zapata, Luis Muriel, entro otros.



Así mismo, tras un periodo de fichajes bastante movido, equipos como PSG, Manchester United, Chelsea (defensor del título), Real Madrid, Bayern Múnich y Barcelona, aparecen como los grandes favoritos para quedarse con la 'orejona'.



Acá en FUTBOLRED le contamos todo lo que debe saber de la Champions League 21/22, de cara al inicio de la fase de grupos.

Grupos y favoritos

*Favoritos

​Grupo A: Manchester City*, PSG*, RB Leipzig y Brujas.

Grupo B: Atlético de Madrid*, Liverpool*, Porto y Milan.

Grupo C: Beşiktaş, Borussia Dortmund*, Sporting CP* y Ajax.

Grupo D: Inter de Milan*, Real Madrid*, Sheriff y Shakhtar Donetsk.

Grupo E: Bayern Munich*, Barcelona*, Dínamo de Kiev y Benfica.

Grupo F: Manchester United*, Atalanta*, Villarreal y Young Boys.

Grupo G: Sevilla*, Lille*, Salzburgo y Wolfsburgo.

Grupo H: Chelsea*, Juventus*, Zenit y Malmö.

Primera fecha: partidazos

Martes 14 de septiembre



Grupo E: Barcelona vs Bayern - Dínamo de Kiev vs Benfica

Grupo F: Young Boys vs Man. United - Villarreal vs Atalanta

Grupo G: Sevilla vs Salzburgo - Lille vs Wolfsburgo

Grupo H: Chelsea vs Zenit - Malmö vs Juventus



Miércoles 15 de septiembre



Grupo A: Manchester City vs Leipzig - Brujas vs PSG

Grupo B: Atlético de Madrid - Porto - Liverpool vs Milan

Grupo C: Beşiktaş vs Dortmund - Sporting CP - Ajax

Grupo D: Sheriff vs Shakhtar Donetsk - Inter vs Real Madrid



Jugadores a seguir

- Lionel Messi, Neymar, Mbappé y Sergio Ramos estarán con el PSG.



- Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Jadon Sancho y Raphael Varane estarán con el Manchester United.



- Romelu Lukaku, Saúl, Thiago Silva y N´Golo Kanté estarán con el Chelsea.



- Luis Suárez, Antoine Griezmann y Joao Felix estarán con el Atlético de Madris.



- Kevin De Bruyne, Jack Grealish y Gabriel Jesus estarán con el Manchester City.



-Karim Benzemá, Vinicius Jr., Eden Hazard y David Alaba estarán con el Real Madrid.



- Robert Lewandowski, Leon Goretzka, Leroy Sané y Manuel Neuer estarán con Bayern Múnich.



- Erling Haaland y Marco Reus estarán con el Borussia Dortmund.



- Sergio Agüero, Memphis Depay, Pedri y Frenkie de Jong estarán con Barcelona.



- Lautaro Martínez, Arturo Vidal y Edin Dzeko estarán con Inter de Milán.



- Juan Cuadrado, Álvaro Morata, Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini estarán con Juventus.

Colombianos en Champions League

Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Luis Díaz y Matheus Uribe (Porto), Duván Zapata y Luis Fernando Muriel (Atalanta), Wilmar Barrios (Zenit), Éder Álvarez Balanta (Brujas), y Danilo Arboleda y Frank Castañeda (Sheriff Tiraspol).

¿Cuándo y dónde es la final?

La final de la Champions League 21/22 se jugará el 28 de mayo 2022, en el estadio Krestovsky (Zenit), de Rusia.

Máximos goleadores de la Champions League

1. Cristiano Ronaldo - 134 goles.

2. Lionel Messi - 120 goles.

3. Robert Lewandowski - 73 goles.

4. Raúl - 71 goles.

5. Karim Benzema - 71 goles.

6. Ruud van Nistelrooy - 56 goles.

7. Thierry Henry - 50 goles.

8. Zlatan Ibrahimovic - 48 goles.

9. Andrei Shevchenko - 48 goles.

10. Thomas Müller - 48 goles.