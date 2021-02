¡Para que no se vayan! Una nueva Champions busca seducir a poderosos

La FIFA y la UEFA salieron a frenar en seco la idea de una Superliga, impulsada por el Real Madrid para darles más garantías -léase plata- a los equipos más poderosos de Europa. Pero no son tontos, saben que hay demandas justas y por eso se han puesto manos a la obra para convencerlos de quedarse y jugar una Champions League que los haga más felices... y rentables.

Según 'RMC Sport', la UEFA ha presentado un proyecto de reforma al torneo que cambiaría la Champions League a partir de 2024.



La idea sería ampliar la competencia de 32 equipos a 36 clubes, repartidos en seis grupos de 6 competidores e implementar un sistema de ayuda para los equipos históricos.



La idea es aumentar la cantidad de clubes clasificados a 6 por cada liga, siempre y cuando el campeón de la Europa League juegue en esa liga o los clubes "históricos" no se clasifiquen.



¿Es decir, clasificar a todos los equipos grandes sí o sí? Pues sí. Una de las quejas del actual formato es que es demasiado democrático y abre cupos a equipos muy pequeños, aunque sean campeones nacionales, y les quita opción a los que tienen no solo más afición sino que generan más rating. Es lo que se llama en el proyecto "protección a históricos".



Con este nuevo formato, la UEFA busca ampliar el número de partidos que se disputarán para llegar a la fase de eliminación, lo que significa que habrá más juegos por TV y, en consecuencia, más dinero. Serían, en consecuencia, 10 encuentros para cada club.



Lo que viene ahora es el trabajo político de poner de acuerdo a todas las federaciones para encontrar fechas disponibles, reducir las eliminatorias o hacer que los equipos que disputan competiciones europeas empiecen el torneo de la Copa en rondas más avanzadas, como pasa, por ejemplo, en un Mundial de Clubes.



La realidad es que en los días postpandemia muchos piensan que sería razonable reducir la cantidad de equipos en cada liga nacional pasar de 20 a 18 equipos, como en Francia o Alemania. Pero eso habrá que resolverlo internamente y sin pasar por encima de nadie, lo que no está del todo garantizado.