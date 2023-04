Definidas llaves semifinales de Champions: ¿Cómo y cuándo se jugarán?

Quedaron definidas las atractivas llaves semifinales de UEFA Champions League 2022/23 con alucinantes partidos que podrían calificarse como finales adelantadas. Por un lado, Real Madrid-Manchester City y por el otro, AC Milan-Inter de Milán. La segunda semana de mayo vivirá los duelos de ida.



Real Madrid, que defiende su corona, viene de eliminar al Chelsea con un global 4-0. Su rival será el intratable Manchester City, de Pep Guardiola, que despachó a uno de los poderosos: Bayern Munich, con un 4-1. La semifinal italiana tendrá al Inter, que protagonizó la mayor diferencia en cuartos al vencer 5-1 en el global al Benfica, y al AC Milan que lo hizo por la mínima (2-1) ante el Napoli.

Semifinales de Champions League 2022/23

Partidos de ida

Días: 9/10 de mayo (*Fecha por definir)

Horario: 2:00 pm (hora colombiana)



Real Madrid vs Manchester City

Estadio Santiago Bernabéu



AC Milan vs Inter de Milán

Estadio San Siro



Partidos de vuelta

Días: 16/17 de mayo (*Fecha por definir)

Horario: 2:00 pm (hora colombiana)



Manchester City vs Real Madrid

Etihad Stadium



Inter de Milán vs AC Milan

Estadio Giuseppe Meazza