¡Por la gloria europea! Los colombianos que jugarán Champions League

Se acabó la espera. Finalmente, tras culminar la etapa pre-clasificatoria, la Champions League ya tiene definidos sus 32 equipos para la edición 21/22 y solo restan un par de semanas para suene el majestuoso himno en los principales estadios de Europa y el silbato del árbitro para darle inicio a la fase de grupos del torneo más importante de clubes a nivel internacional.

Equipos como PSG, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Barcelona, Juventus y Bayern Múnich aparecen como los principales candidatos para quedarse con la Copa más prestigiosa del Viejo Continente; sin embargo, en el fútbol nada está escrito y cualquier otro club puede dar la sorpresa.



Como es costumbre, los colombianos no pueden faltar en esta competencia; de hecho, la mayoría son protagonistas con sus respectivos equipos. Hasta el momento, serán diez u once los cafeteros que representarán la país en la Champions, pues el mercado de fichajes aún no se ha cerrado y pueden haber más movimientos en el mercado. ¿Jugará alguno la gran final en el estadio Krestovski de San Petersburgo?



Colombianos en Champions 21/22

Atlético de Madrid: Santiago Arias *lo más probable es que cambie de equipo

Juventus: Juan Guillermo Cuadrado



Porto: Luis Diaz y Matheus Uribe.



Atalanta: Luis Fernanado Muriel y Duván Zapata.



Zenit: Wilmar Barrios.



Brujas: Éder Álvarez Balanta.



Sheriff: Frank Castañeda, Danilo Arboleda y Frank Castañeda.