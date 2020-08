La racha que rompen los futbolistas colombianos en la Champions League

La Champions League 2019/2020 se acabó para los futbolistas colombianos. En las dos primeras llaves de cuartos de final, quedaron eliminados Duván Zapata y Luis Fernando Muriel (Atalanta), así como Santiago Arias (Atlético de Madrid); así, los clubes que jugarán las semifinales no tendrán jugadores cafeteros en sus planteles.



Atalanta perdió 2-1 con Paris Saint Germain el miércoles, mientras que Atlético cayó con el Leipzig alemán este jueves, y ambos clubes de colombianos quedaron afuera de la competición. En las otras llaves de cuartos, Manchester City vs. Lyon y Barcelona vs. Bayern Múnich, no hay cafeteros.



De esa manera, los colombianos rompen una racha en la Champions, poniéndole fin a cinco temporadas consecutivas con la presencia de al menos un jugador cafetero en uno de los equipos semifinalistas.



Desde 2013-2014 que no había colombianos en ‘semis’. En 2014/2015 y 2015/2016, James Rodríguez estuvo presente con Real Madrid; en 2016/2017, estuvo James con los merengues, Juan Guillermo Cuadrado con Juventus y Falcao García con el Mónaco.



En 2017/2018, nuevamente James fue semifinalista, pero jugando para el Bayern Múnich alemán. Y en 2018/2019, Dávinson Sánchez estuvo en el Tottenham Hotspur.