Otros dos: los últimos semifinalistas sorpresa en Champions League 

Lyon y Leipzig se convirtieron en los clubes sorpresa de los semifinalistas de la Champions League 2019-2020. Los alemanes vencieron al Atlético de Madrid y los franceses al Manchester City y ahora están a un paso de la final.

Pero estos dos clubes se unen a los que han dado la sorpresa en los últimos 10 años de esta competición.

Champions 2010-11: Schalke fue la gran sorpresa de este torneo, pero no logró llegar a la final.



Champions 2012-13: Borussia Dortmund sorprendió y venció al Real Madrid en la semifinal, pero cayó con Bayern en la final.



Champions 2013-14: Atletico ya había ganado la Uefa Europa League, pero en el año anterior venía de no ganar nada. Perdió la final con Real Madrid.



Champions 2015-16: Aunque Manchester City ya es un equipo importante y al que le exigen el título, fue hasta este año que llegó a su primera semifinal.



Champions 2016-17: ese fue el año que el Monaco fue campeón de la Liga de la mano de Falcao y además llegó a semifinales de Champions League, pero no llegó a la final.



Champions 2017-18: Roma dio el batacazo y venció al Barcelona en cuartos de final. En la semifinal perdió con Liverpool.



Champions 2018-19: Ajax y Tottenham fueron las grandes sorpresas en esta temporada. Los ingleses llegaron a la final, pero perdieron contra Liverpool.