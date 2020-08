Resumen del vestuario de PSG: 'Esta noche uno se siente como una m...'

Las lágrimas, el dolor inmenso, la decepción que se vio en la cancha en los jugadores de PSG cuando se acabó la final de Champions League que coronó a Bayern Múnich se trasladaron luego al vestuario.

El mejor resumen lo hizo el creativo Ander Herrera, quien no estuvo fino en el partido definitivo: "esta noche uno se siente como una mierda, honestamente", dijo.



"No hay palabras esta noche, pero mañana pensaremos en lo que hicimos juntos... Esta noche, para mí, será difícil dormir. Pero hicimos algo importante. Mejoraremos el año que viene", aseguró Herrera. Sobre el encuentro, recordó que el PSG creó muchas ocasiones "pero en la final, si no le das a un rival de esta calidad..."



Aún así, insistió: "No podemos tirar todo a la basura. Debemos comenzar el sábado nuestro próximo sueño". Hemos hecho todo lo posible para ganar el partido, pero no ha podido ser", concluyó.



Entre tanto, su entrenador, el alemán Thomas Tuchel, se mostró "desilusionado" pero también "orgulloso" por lo que hicieron sus jugadores. Tuchel destacó la mentalidad de ambos equipos, a los que calificó de "superfuertes". "Un primer gol podría decidir y así fue", lamentó el DT, quien destacó que sus hombres "lo dieron todo".