Enemigos íntimos: Tuchel y Nagelsman, maestro y alumno en Champions

El choque entre PSG y Leipzig por al semifinal de la Champions League, este martes en Lisboa, será el encuentro entre dos viejos conocidos.

Thomas Tuchel, el entrenador del PSG, y Julian Nagelsman, el cerebro del Leipzig, coincidirán como rivales después de haber sido algo parecido al maestro y el alumno, aunque al más joven de la historia no le guste que se especule tanto con el tema.



Lo claro es que ambos compartieron vestuario y fue Tuchel quien acabó, tal vez sin querer, impulsando la carrera de Nagelsman: "Julian estaba lesionado y en el equipo reserva no teníamos los medios para fichar a alguien para el 'staff', por lo que le propusimos ir a observar a nuestros adversarios. Lo hizo con mucha atención, detalle (...) y enseguida empezó como entrenador en el Múnich 1860", contó Tuchel en rueda de prensa.



En efecto, Nagelsman en una entrevista previa contó: "Thomas Tuchel acudió a mí. Él no me dijo 'vas a convertirte en entrenador', fue más bien una decisión pragmática".

En la historia, se han enfrentado dos veces ambas en la Bundesliga, durante la temporada 2016-2017. En el primer partido empataron y en el segundo ganó el Borussia Dortmund de Tuchel ante el Hoffenheim de Nagelsmann.



"He jugado contra Thomas pero no he ganado, sería bueno que eso cambiara", dijo Nagelsmann tras la clasificación a semifinales.



Ambos son exponentes de la escuela alemana, obsesiva con los detalles, exigente con el trabajo físico, con mentalidad ganadora. Será un duelo particular, esta vez en los banquillos.