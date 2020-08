¡Ojo, Muriel y Duván! DT de PSG habló de Mbappé y el partido

El alemán Thomas Tuchel, entrenador del París Saint Germain, aseguró este martes que cuenta con el francés Kylian Mbappé, quien se está recuperando de un duro golpe en un tobillo, para el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones de este miércoles contra el Atalanta, mientras que confirmó que Marco Verratti estará de baja al menos hasta la eventual semifinal.



"Si esta noche (por el martes) se entrena bien y si no pasa nada particular, Mbappé estará con el equipo este miércoles", afirmó Tuchel sobre el campeón del mundo francés, quien se retiró lesionado en un tobillo de la final de la Copa de Francia ganada contra el Saint Etienne, en la rueda de prensa de la víspera de la cita con el Atalanta en el Lisboa.

El preparador alemán también confirmó la presencia del argentino Mauro Icardi, quien también arrastraba pequeñas molestias musculares, mientras que reconoció que Verratti tiene muy difícil recuperarse hasta para la eventual semifinal, en la que el rival será uno entre el Atlético Madrid y el Leipzig.



"Debemos tener paciencia con Marco. La semana pasada no podía entrenar, no podía correr. Ayer (por el lunes) empezó a entrenar, pero recuperarle para las semifinales queda poco tiempo. Tuvimos mala suerte, se lesionó en un entrenamiento. Ahora estamos en una fase en la que está mejorando y esto es positivo", dijo.



Quien está llamado a liderar al equipo este miércoles el brasileño Neymar Junior, un jugador que según Tuchel sabe gestionar bien la presión de estos encuentros. "Sobre Neymar siempre hay mucha presión, no podemos imaginar cuánta presión tiene. Pero él está acostumbrado, estamos felices que también Kylian (Mbappé) sea parte del grupo que tengamos la oportunidad de terminar el partido con él, es un jugador con el que Neymar se lleva bien", afirmó.



"Está capacitado para gestionar esta presión, le gustan los partidos decisivos, estoy convencido de que será un jugador clave para nosotros", agregó. El PSG, que no alcanza unas semifinales de la Liga de Campeones desde 1995, llega a esta cita tras haber disputado solo dos partidos oficiales, las dos finales de la Copa de Francia y de la Copa de la Liga, ambas ganadas ante Saint Etienne y Lyon. Estos triunfos han cargado de entusiasmo al equipo, que según Tuchel está preparado para sufrir y avanzar.



"Para nosotros fue importante ganar estas dos finales de Copa, no era fácil tras cuatro meses de parón. No era fácil encararlas como favorito, pero las ganamos y fue la mejor manera para llegar aquí con confianza", dijo.



Expresó su respeto por el Atalanta, un equipo que "tiene un estilo único". "El Atalanta tiene un estilo único, juegan el uno contra uno en todo el campo. Atacan mucho, con siete hombres en tu mitad de campo. Será difícil enfrentarles. Marcaron mucho, será un gran partido, pero siempre hay opciones de encontrar espacios. Llevamos tres días preparando el partido. Será un partido táctico, pero será también mental. Debemos jugar como hicimos en el entrenamiento, tuvimos una mezcla de concentración, buen ambiente, espíritu competitivo", consideró. "Se sufre juntos, pero también tienes tus opciones. Nosotros somos fuertes y tenemos nuestras opciones", concluyó el alemán.