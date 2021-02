Lopetegui confía en que Sevilla ganará en Dortmund: 'queda la vuelta'

Sevilla, cuarto en Liga de España, cayó este miércoles en su patio frente al Borussia Dortmund, por la ida de los octavos en Champions League. Lopetegui, entrenador español, se refirió al duelo frente a los alemanes que terminó (2-3) y dijo que la final está abierta.

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, admitió este miércoles que el 2-3 sufrido frente al Borussia Dortmund en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones "no es un resultado bueno, es una evidencia, un mal resultado", pero advirtió que "queda la vuelta".



"Nos agarramos a la vuelta para ganar allí. No hemos merecido perder pero tienen arriba a jugadores que marcan diferencia. El 1-3 al descanso ha sido un castigo muy duro, excesivo. En la segunda no han llegado y hemos tenido opciones para empatar", añadió Lopetegui tras el partido.



El técnico vasco subrayó que "en la segunda mitad", su equipo ha "merecido algún gol más" mientras que el Borussia Dortmund "en la primera parte, ha marcado cada vez que ha llegado. Además, el colegiado ha permitido un nivel de agresividad que no se da en España" al que sus jugadores se han "tenido que adaptar" tras el descanso.



Lopetegui manifestó que ahora "toca recuperar bien y limpiar la mente. Pese a todo, ha habido cosas positivas al margen del resultado final", por lo que anunció que sus hombres jugará "la vuelta con la ilusión de superarles y de ganarles".