Liverpool, desconocido, a levantar cabeza en Champions contra Leipzig

El Leipzig llega al duelo contra el Liverpool en Budapest con una racha de cuatro victorias consecutivas pese a lo cual, y al mal momento que vive el campeón inglés en la Premier, su entrenador, Julian Nagelsmann, ve un ligero favoritismo para el equipo de Jürgen Klopp.

"Veo al Liverpool como ligero favorito por la experiencia internacional. Pero creo que en un buen día y con un buen desempeño le podemos plantar cara al Liverpool", dijo Nagelsmann.



El Leipzig no podrá contar con el sueco Emile Forsberg, un hombre importante en la parte ofensiva, debido a una distensión de ligamentos en una rodilla. En cambio, el delantero Justin Kluivert y el defensa Benjamin Henrich han vuelto a entrenarse y al menos el jugador holandés podría estar en el campo algunos minutos.



Nagelsmann ha mostrado en los últimos días un gran respeto por Klopp, pese a la situación crítica del Liverpool. "Jürgen es uno de los entrenadores más exitosos a nivel de clubes que en todas sus estaciones en Maguncia, Dortmund y Liverpool ha hecho algo importante", dijo en una entrevista con la revista "Kicker".



"Asumió el Dortmund en horas bajas y lo convirtió en un equipo de élite. Asumió el Liverpool en un tiempo sin muchos éxitos y lo convirtió en un equipo exitoso con títulos de la Liga de Campeones y de la Premier", agregó. Pero todos esos éxitos son ya pasado en la ciudad de los Beatles.



El Liverpool vive su momento más negro desde que lo dirige Klopp. Tres derrotas seguidas en la Premier League, tres derrotas en cadena en Anfield y una Premier que está ya perdida y para la que incluso Klopp se descarta como candidato.



El equipo ha pegado un bajón brutal desde el comienzo de temporada, cuando le tocaba demostrar que podía formar una dinastía en Inglaterra. Las bajas en defensa fueron suplidas durante unas semanas por los goles de Diogo Jota, pero el equipo no aguantó más. Sin Virgil Van Dijk, Joe Gomez ni Joel Matip, el Liverpool se quedó sin centrales.



Klopp estuvo obligado a tirar de canteranos y reconvertir a Jordan Henderson, Fabinho y James Milner a esa posición. El experimento ha funcionado a rachas, pero ha demostrado no ser capaz de frenar a los mejores.



La derrota por 1-4 ante el Manchester City la semana pasada y la remontada 3-1 que le infligió el Leicester City han sacado las vergüenzas de un conjunto que ha ganado Premier y Champions en dos años. Incluso la contratación de Thiago Alcántara, uno de los mejores medios centros del continente, ha salido mal y el español aún no ha sabido acoplarse al sistema de los 'Reds'.



Con el rastro de bajas en defensa, Klopp confiará una vez más en que la potencia arriba con el tridente formado por Salah, Firmino y Mané supla las carencias atrás y en que el Liverpool llegue vivo a Anfield.



En caso contrario, las voces y rumores que ven al alemán fuera de Liverpool más pronto que tarde comenzarán a ser más fuertes. "No necesito unas vacaciones", afirmó este lunes.

Alineaciones probables

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angeliño; Haidara, Dani Olmo; y Nkunku.



Liverpool: Alisson; Robertson, Milner, Henderson, Alexander-Arnold; Wijnaldum, Thiago, Jones; Mané, Firmino y Salah.



Árbitro: Slavki Vincic (Eslovenia)

Estadio: Puskas Arena de Budapest.

Hora: 3:00 p.m.