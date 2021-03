¡Una temporada perdida! Klopp renuncia hasta a Champions con Liverpool

¿Dosis de realidad o auto-derrota? Lo cierto es que Jürgen Klopp no se dice mentiras, no se hace falsas expectativas y, especialmente, no se las crea a los hinchas de Liverpool.

El alemán ha reconocido, en medio de la profunda crisis que atraviesa su equipo, que si bien está clasificado a cuartos de final de la Champions League, tras superar sin sufrir al Leipzig (4-0 global), no están pensando ni mucho menos en repetir el título que ganaron en 208/2019.



"La única razón por la que juegas esta competición es porque quieres ganarla. Pero tampoco somos tontos y por ahora, no parece que esta temporada vayamos a ganar el título de Champions", reconoció el DT.



"Hay que esperar al sorteo y sabemos que será un encuentro extremadamente difícil", añadió.



Entonces, tampoco la Champions. Como ya es un hecho que tampoco la Premier League, pues está a nada menos que ¡25 puntos! del líder Manchester City y desde el octavo lugar su pelea real es entrar a puestos de Champions, lo que no es sencillo pues a estas alturas está a 7 unidades.



"Nuestro pensamiento está en el mañana. Hemos tenido un buen momento en la Champions, pero no en la Premier y tenemos que ganar varios partidos para coger ese ritmo de nuevo", reconoció el carismático entrenador.



Lo cierto es que, sin Premier, sin Champions, sin FA Cup, de la que salió en la quinta ronda tras perder contra Manchester United (3-2) e incluso sin la Carabao Cup, pues fue eliminado por Arsenal en la cuarta ronda (penaltis, 5-4) , la temporada de uno de los equipos más fuertes de Europa está ad portas de quedar en el olvido. Si lago hay que reconocerle a Klopp es que no dice mentiras...