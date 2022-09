Ajax le da un repaso a Rangers y ni así hay misericordia con Morelos 

Ajax hizo un entrenamiento con público en su debut en el grupo A de la Champions League.

El equipo neerlandés no tuvo piedad con un rival que prácticamente no intentó hacerle daño y que tuvo a Alfredo Morelos en el banquillo. El 4-0 se quedó cortó para la superioridad.



A los 17 minutos el mexicano Edson Álvarez abrió la cuenta con un gol de cabeza en un tiro de costado; a los 32 Berghuis hizo el segundo casi sin querer, cuando remató débilmente pero tocó a un zaguero escocés y desubicó completamente al portero; solo un minuto después se apuntó Kudus, el chico más talentoso en el ataque local, un gran remate cruzado entrando al área para el 3-0.



Y parecía que habría misericordia con Morelos ante semejante repaso, se entendía que se necesitaba su rebeldía para intentar alguna reacción, pero el técnico lo tenía castigado desde hace varias semanas y, a pesar de necesitarlo, no le dio opción. Lo ilusionó, porque hasta le ordenó calentar, pero no llegó a ingresarlo al juego.



Para el complemento ya el dueño de casa desaceleró pero le creó sendas opciones de gol que no llegaron a buen puerto más por su propia definición que por la oposición de Rangers. Hasta que a los 80 se cansó: Bergwijn aprovechó un error en la salida escocesa y enfiló para batir por cuarta vez a McLaughlin.



La única amenaza real llegaría sobre el pitazo final, cuando Timber desactivó a tiempo el intento por arriba. Al final, triunfo categórico para poner orden en el grupo A, que completan Lvierpool y Napoli.