¡No te metas con Mbappé! Gran victoria de PSG en casa de pobre Bayern

Bayern Múnich dejó el traje de campeón en casa y sucumbió, justamente, contra un PSG intratable en esta Champions League, que otra vez, como en Barcelona, encaminó la llave de cuartos de final con una victoria de visitante que se antoja definitiva.

La figura de Mbappé, que ya era enorme, se agigantó en Múnich, gracias a un doblete y una exhibición parecida a la que hiciera contra Messi y los suyos en la fase anterior. Fue un 2-3 pleno de talento, de esfuerzo y de inteligencia, una lección aprendida de hace unos meses en la final de Lisboa que tiene a los franceses ad portas de la clasificación a la semifinal.



Avisaban Chopu-Moting y Hernández a Navas pero a los 3 minutos ya se iba arriba el visitante, con esa explosiva conexión Neymar-Mabppé que no falla nunca: engañaba el brasileño con un remate pero la abría al francés, quien soltaba un potente remate que se colaba, atención, ¡entre las piernas de Neuer, uno de los mejores arqueros del mundo!



Sufría bajo la intensidad de la nieve el local, quería Kimmich con un tiro libre que no superaba la barrera y por fuera de lugar se anulaba la jugada de gol en la que asistía Mbappé a Draxler.



Vendría un segundo golpe al mentón cuando, a los 26, se avivaba Neymar para habilitar a Marquinhos cuando salía lenta la zaga roja y se ponía la cuenta 2-0, en medio de un desconcierto absoluto entre los zagueros, que con nieve en los ojos se quedaban pidiendo un fuera de lugar inexistente. Ni sombra del equipo que en la temporada pasada lo ganaba todo, lo arrasaba todo...



Pero se iba el capitán lesionado y lo aprovechaba Pavard a los 37 para meter un lindo centro, a la cabeza de Chopo-Moting, quien descontó (2-1 parcial) y sacó a los suyos del tedio.



Un merecido descanso para los 22 que padecieron la nieve y para el regreso mucha acción: en los primeros diez minutos lo tuvo Neymar pero se lo atajó Neuer y luego la sacó de la raya Davies, quiso Müller de cabeza y salvó a los 53 Navas un gran remate de Alaba, pero no solo eso: a Pavard y a Coman y ahora sí se parecía más la versión del Bayern al campeón de Champions.



El empate era cuestión de minutos... de 59 minutos, más exactamente: cobro lateral de Kimmich directo a la cabeza de Müller y no podía hacer más el buen Navas que lamentarse pues la cuenta ya estaba 2-2.



Con todo, poco duraría la dicha, especialmente para Boateng: lo sacó a pasear Mbappé a los 67 cuando le apareció por la banda y definió entre él y las largas piernas de Neuer. ¡Simplemente fenomenal! Y Bayern quería responder con Choupo-Moting que más de una vez quedó en fuera de lugar... Y sí, no es tan fácil ir a la guerra sin tu mejor guerrero, sin Lewandowski, cuando el rival tiene todo su arsenal habilitado. La mala noticia es que para la vuelta, no vuelve...



Arreciaba la nieve, dolía el frío a la distancia pero así y todo Alaba metía un susto más con un tiro que casi besaba el palo; Müller, el interminable, de media vuelta la mandaba pegada al palo opuesto; quería Coman, pedían penalti que no concedían (no era) y Bayern todo luchaba por el empate para no renunciar a soñar en París pero el tiempo, un enemigo adicional, ganaba el pulso y pasaba implacable por el espíritu alemán.



Ya PSG protagonizó esta misma película con el 1-4 frente al FC Barcelona, un gran capital de goles de visitante y un golpe moral a su rival, con lo cual ahora el favoritismo es todo para Mbappe y los suyos. Vale cada peso ese muchacho, cada euro, cada yen... Ya encaminó una serie y ahora, si no hay quién descifre la fórmula del talento, tienen toda la pinta de volverlo a hacer, esta vez al campeón vigente de la Champions.