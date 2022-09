No habrá ley del ex con el PSG: dura baja de la Juventus

El Paris Saint-Germain iniciará mañana la Liga de Campeones con un apasionante duelo ante la Juventus en la que los franceses podrán contar con su equipo de gala mientras que los italianos tendrán la baja sensible del argentino Ángel di María.



"Tenemos ganas de arrancar esta la competición con este magnífico partido", aseguró este martes el técnico parisino, Christophe Galtier, en la rueda de prensa previa al encuentro en el Parque de los Príncipes de París. Galtier podrá contar con todo su plantel después de que el centrocampista portugués Vitinha se entrenó hoy con el grupo tras haber quedado tocado en el encuentro liguero del sábado pasado ante el Nantes. Galtier destacó que los jugadores están "centrados" en el duelo frente a la Juve desde nada más terminar el partido de liga.

A pesar de la buena marcha de su equipo, con una racha temible de su tripleta Mbappé-Messi-Neymar, Galtier rechazó la condición de favorito para su equipo. "Cada año hay ocho o nueve equipos que creen que pueden ganar la Liga de campeones", explicó, antes de añadir que según avanza la competición hay "sorpresas" y situaciones "increíbles". "Que el club la quiera ganar es legítimo, que seamos favoritos, no lo creo", recalcó el técnico del PSG.



Galtier advirtió de que la Juve es un equipo con "mucha experiencia, con jugadores de alto nivel y que conocen mucho esta competición". "Es un equipo muy difícil de batir, es muy difícil crearle ocasiones... además de la presencia de Vlahovic en punta", insistió. Además, Galtier lamentó la ausencia de Di María, jugador del PSG hasta junio del este año, y que no ha logrado recuperarse de un problema físico surgido en el último partido de la liga italiana.



"Es una pena que Ángel no puedeavolver al Parque, ha escrito algunas de las paginas más hermosas del equipo", dijo. En la rueda de prensa participó también Kylian Mbappé, quien recalcó que la Liga de Campeones "es una competición muy difícil, los grandes equipos se han reforzado con grades jugadores". Mbappé destacó la importancia de "mostrar que el PSG puede ganar a grandes clubes de fútbol como la Juventus", a la que el equipo parisino no ha vencido en partido oficial.



Preguntado acerca de quién lanzaría un hipotético penalti en el encuentro de mañana, tras la polémica con Neymar por los lanzamientos de penas máximas, se mostró evasivo. "Veremos cómo va el partido. Será una cuestión de sensaciones. No habrá problemas con eso", se limitó a indicar. Y sobre su relación con Neymar, de la que la prensa parisina dice que es complicada, aseguró que "es una relación basada en el respeto", aunque "hay momentos más fríos y más cálidos".





"Hay mucho respeto por el jugador que es y la importancia que ha dado a nuestro equipo", añadió la estrella francesa, aunque recalcó que "la vida es lineal" y en su transcurso puede haber altibajos.



