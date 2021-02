Muriel respira confianza contra Real Madrid: 'le gane con Sevilla'

Luis Muriel es confianza pura en las horas previas al duelo contra Real Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League, este miércoles, en Bérgamo, a las 3:00 p.m. hora colombiana.

El atacante está en un momento envidiable de rendimiento y solo piensa en eso y en las opciones de sacar una buena ventaja para el duelo de vuelta, en territorio español.



"Es un prestigio siempre verte ante el Madrid. Hay que darlo todo, es la única manera. Con el Sevilla le gané 3-2 y tuvimos que hacer un gran partido. Si crees en ti, puedes ganar a cualquier rival", dijo el colombiano, en la rueda de prensa previa.



No tiene problema en estar como titular o como suplente, en uno de esos duelos que motivan especialmente: "yo trato de ayudar siempre, en cualquier partido y sea titular o no. Nuestro estilo está muy claro. Hacemos muchos goles porque es nuestra forma de entender el fútbol ".



A esta altura, y en esta buena racha, le da la misma felicidad marcar o asistir: "siempre hice las dos cosas. Jugar con otro delantero me abre opciones para ofrecerle goles. Tenemos muchos jugadores que llegan al área para marcar".



Muriel sabe que pueden hacer diferencia con su estilo atacante pero no se confían: "hemos visto sus últimos partidos. Sería un error no saber cómo está tu rival. Tiene bajas, pero siempre será el Madrid. Siempre compite bien. Es uno de los mejores del mundo".



Su eterna sonrisa ya es un sello: "la alegría forma parte de filosofía de vida. Trato siempre de estar contento y contagiarlo. Así veo yo la vida. Claro que a veces estoy menos contento, pero trato de no demostrarlo. Prefiero que se vea a un Muriel contento".