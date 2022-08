¡Hay grupo de la muerte! Revive fantasma en el durísimo C y arde el H

Mientras el campeón, Real Madrid, parece tener todo dispuesto para superar la primera fase de Champions League en modo 'otro día en la oficina,' a sus archirrivales por el título les tocará una suerte que raya en lo espeluznante.

La suerte en Estambul fue poco benévola con varios candidatos a destronar a los 'merengues', a los que les tocará pasar 'grupos de la muerte', aunque muchos no quieran admitirlo.



El más difícil, el más duro, el peor escenario posible, lo vivirán los equipos emparejados en el grupo C. Atentos a la locura en esta primera fase: FC Barcelona, Bayern Múnich, Inter de Milan y Viktoria Plzen.



Sí, se trata de revivir el FC Barcelona 2- Bayern Múnich 8 de cuartos de final en 2020, de hurgar en esa herida pero con un detalle que raya en el morbo: Robert Lewandowski, que aquella noche de pesadilla anotó un gol, ahora juega en el Camp Nou como local. ¡Quién lo diría.



Pero junto a ellos, para no darles respiro, el Inter de Milán, nada menos, será el rival que les cobre a esos favoritos el más mínimo error. La cenicienta es el equipo checo, cuya gran motivación será la taquilla que logrará recibiendo a tres de los mejores clubes del mundo.



Y por las dudas, el grupo H tampoco es para confiarse: PSG, Juventus, Benfica y Macabi Haiffa. El detalle no menor de Di María enfrentándose a su ex equipo francés y a su gran amigo Lionel Messi es un condimento ideal en esta zona, en la que los candidatos a avanzar parecen claros, pero ambos tienen que salir vivos del infierno en territorio portugués.