Maldiciones, reconciliaciones y revelaciones: así vuelve la Champions

Por primera vez, desde que se juega la Champions League, las rondas de cuartos de final y semifinal se jugarán a partido único y en una sola sede. Este año, debido al coronavirus, se terminará la temporada 2019-2020 de esa manera, jugando en Lisboa, Portugal.



Pero esa apenas es una de las particularidades de esta Champions. Aquí le contamos más.



1- El fenómeno del campeón: esta misma temporada, quedaron campeones de Liga Real Madrid (España), Liverpool (Inglaterra) y Juventus (Italia), y ninguno pudo llegar hasta esta ronda de Champions. Los únicos campeones en sus países, que siguen en marcha, son Paris Saint Germain (Francia) y Bayern Múnich (Alemania).



2- La gran maldición: la tiene el PSG, que completa ocho temporadas consecutivas superando la fase de grupos, en cuatro ocasiones llegó a cuartos de final -no clasificaba desde 2015/2016-, pero no ha podido pasar a semifinales a pesar de todo el esfuerzo económico que ha hecho el club francés.



3- Francia se reconcilia con Europa: desde la temporada 2014/2015 dos equipos galos no aparecían en cuartos de final. Lyon y PSG están listos para superar las expectativas y avanzar a la siguiente ronda.



4- Un entrenador con ventaja: de los ocho técnicos clasificados, solo Pep Guardiola sabe lo que es ser campeón de la Champions League. Además, es el que más partidos dirigidos tiene en la competición, con 126 encuentros.



5- Dos quieren sorprender: Atalanta y Leipzig son las ‘cenicientas’ de los cuartos de final de la Champions. El equipo italiano es debutante esta temporada y quiere dañarle la ilusión al PSG; por su parte, el equipo bávaro juega por segunda vez la Liga de Campeones, pero por primera ocasión superó la fase de grupos y ahora quiere derrotar al Atlético de Madrid.