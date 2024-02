Tragamonedas de alta volatilidad en los casinos online de Colombia

Paciencia, experiencia y diversión. Los tragamonedas de alta volatilidad son bastante apetecidos en los casinos online de Colombia por su oferta y opciones. ¡Hay varios que se pueden probar gratis! Identifíquelos y reconozca si tiene las condiciones para medírsele al reto de jugar en algunos de los slots más conocidos del país. Tipos de volatilidad y cómo sacarles provecho, sin descuidar sus fondos. Ganar, es un desafío que exige ciertas cualidades especiales.



Qué es y para qué sirve la volatilidad en los tragamonedas

En realidad, no existe un número de base para medir el número de jugadas que demora un tragamonedas en dar un premio. Es aleatorio. Por eso, un concepto como el de volatilidad en las máquinas es un indicador de mucha importancia para todos los aficionados al casino online. Es un elemento de juicio previo a la selección de un slot. No es 100% identificable, pero sí se puede inferir. En otras palabras, si quiere saber qué tan divertido es un tragamonedas, evalúe por su volatilidad.

Un tragamonedas con alta volatilidad puede parecer un término complejo, que requiere fórmulas y explicaciones abundantes en cifras. En realidad, no. Partamos de una concepción sencilla: La volatilidad es la que nos ayuda a medir qué cantidad de premios entrega una máquina tragamonedas o slot (tragaperras, les dicen en España) versus la cantidad de dinero que se debe jugar para conseguirlo.

La volatilidad de un casino tiene niveles. Cada uno sirve para comprender con qué frecuencia se gana y qué tan grandes son los premios. Los casinos en línea tienen esta referencia presente porque necesitan blindarse, buscar un equilibrio. Si los grandes premios se entregan pocas veces, no es saludable. Tampoco el extremo opuesto. Deben tener claro el nivel de riesgo de cada uno de sus tragamonedas, algo que hoy en día es fundamental porque para efectos del jugador les servirá para escoger a su slot favorito.

¿Por qué es tan importante la volatilidad en los tragamonedas? Ayuda a entender mejor cómo es esa relación entre las veces que se apuesta y las ocasiones en que llegan los premios. Así, por ejemplo y aunque nos estemos adelantando un poco a la clasificación de volatilidad, se puede asimilar de una vez que el valor de un premio es mayor en tragamonedas de alta volatilidad, pero eso también implica un número indeterminado de veces intentándolo hasta obtener los beneficios.



Tragamonedas con alta volatilidad Colombia Foto: IMAGO / YAY Images

Tragamonedas de alta volatilidad más populares en Colombia

Para divertirse a lo grande, pero conscientes también del desafío que implica jugar en tragamonedas con alta volatilidad, en Colombia la oferta de este estilo tiene muchas opciones presentes en los más destacados casinos online del país.

Great Rhino Megaways: Aparece en yajuego y Megapuesta. Diversión y grandes ganancias en este slot con experiencia tipo safari.

Rick y Morty Megaways: Luckia es uno de los casinos con esta opción de tragamonedas de alta volatilidad. Su diseño tipo caricatura es una alusión directa a la diversión que genera. Tiene más de 1000 líneas de pago. La apuesta máxima que se puede hacer aquí es de $43.000, mientras que la mínima es de apenas $430 pesos.

NFT Megaways: Hay pagos de hasta 10.000 veces la apuesta. Está presente en Megapuesta y Luckia. Lo que más llama la atención es el estilo pixelado y retro, muy afín a todo el mundillo de las criptomonedas que tanto dieron de qué hablar hace un tiempo.

Money Train 2: Heredero de una versión inicial, que llegó a estar en el top de los mejores tragamonedas. Jugabilidad y un diseño ágil son algunos de sus principales atributos. Tiene grandes bonificaciones.

Iron bank: Entre otros detalles, está compuesto por 4.096 líneas de pago y una frecuencia de aciertos de 28,49%. Su personaje principal es un jaguar y la ambientación del slot se inspiró en Cuba.



Mejores casinos para jugar en tragamonedas de alta volatilidad

Todos los casinos online de Colombia se caracterizan por tener tragamonedas con los distintos niveles de volatilidad. La diferencia radica en los bonos ofrecidos por registrarse y depositar. Muchos operadores tienen amplia experiencia en este tipo de juegos.

Luckia: Los tres tragamonedas más jugados en este operador son Aviator, Secrets of Alchem y Gates of Olympus. Dentro de sus promociones existe una con frecuencia mensual. Si depositan al menos $5.000 pesos entre las 18:00 y 19:00 horas recibirán 50% de su recarga para utilizar solo en tragamonedas de hasta $10.000.

Yajuego: Tiene cerca de 519 juegos de slots, incluidos los tragamonedas de alta volatilidad. El casino dispone de un bono bastante atractivo, aplicado a todas las modalidades de juego. Todos los fines de semana existe una promesa de devolución garantizada con bonos así: 20% en las pérdidas y 10% cuando haya ganancias. Deben haber realizado al menos un depósito en la cuenta.

Stake: Tragamonedas, juegos de mesa y todas las opciones de casino online más populares reunidas en este operador. Además, su bono de bienvenida indica que con el primer depósito de $100.000 recibirán adicional $50.000 de bonificación en casino. Pueden liberarlo cuando apuesten 20 veces el valor de la bonificación, con plazo máximo de siete días para ello.

Bwin: Slots, juegos de mesa, jackpots, casino en vivo y más sorpresas como una sección especial con múltiples ofertas y bonificaciones por disfrutar con sus juegos. Una en especial, llamada corrientazo, consiste en jugar al menos $50.000 en sus tragamonedas favoritos. Solo se reciben jugadas realizadas entre las 12:00 y las 14:00 todos los días y de esta forma ganarán un bono por $5.000 exclusivo para casino.



Tragamonedas con alta volatilidad en casino online Foto: IMAGO / YAY Images

Cómo son los niveles de volatilidad en los tragamonedas

Se identifican tres tipos de volatilidad en todas las máquinas tragamonedas. Para un jugador es interesante que sepa distinguirlos porque así hará una selección de sus slots favoritos, recomendará o invertirá en forma inteligente el dinero de sus jugadas.



Baja volatilidad

Dan más premios que las otras máquinas tragamonedas, aunque no de mayor cuantía. Este tipo de volatilidad en los juegos es más propicio para aquellos jugadores que arrancan con bajo riesgo. Juegan, pero su nivel de riesgo es mínimo. Caben todos aquellos con poca experiencia, recién familiarizados con el casino online. Generalmente se encuentran en los llamados video slots, pero también se ven en versiones clásicas de los tragamonedas. Son muy entretenidos, aunque en términos de rentabilidad dan pocas ganancias. Si le gusta ganar rápido, poco, pero sin esperar demasiado, inclínate por los de baja rentabilidad.



Media volatilidad

En estos tragamonedas se obtienen ganancias con un poco más de frecuencia, pero tampoco son valores significativos. A esta categoría se circunscribe la mayoría de los slots y existe más riesgo para el jugador, ya que debe hacerlo con mayor regularidad e igualmente subir el importe de sus apuestas. Un buen paso intermedio si quieren dar un salto de más calidad.

Por lo general, el perfil de quienes juegan en tragamonedas de volatilidad media es porque se trata de alguien que busca entretenimiento, pero con un saldo más bien limitado. No quiere invertir mucho tiempo, le gusta la temática del juego y siente alguna curiosidad adicional por descubrir más del mismo, como involucrarse en algunas temáticas, más premios, pero hasta allí.



Volatilidad alta

Los preferidos para quienes tienen más paciencia, experiencia y han degustado el sabor de la victoria, luego de varios intentos. Los tragamonedas con volatilidad alta son los que dan los premios cuantiosos, aunque hay que armarse de valor porque suelen hacerse esperar, en muchos casos, por bastante tiempo.

Para este tipo de tragamonedas se sugiere a los interesados disponer de suficientes fondos. Cuando menos lo esperen llegará la premiación por la que tanto lucharon. Es para un nivel experto o que lleve un buen tiempo, jugando entre una y otra volatilidad. Alguien que ya ganó y sabe que en la paciencia (y los fondos para jugar) existe una interesante clave para llegar a los beneficios.



¿Cómo saber cuáles son los tragamonedas con alta volatilidad?

No existe una fórmula mágica, ni matemática, aunque no es un impedimento para conocer cuáles son los tragamonedas con alta volatilidad. Un consejo de los más consumados en la materia es darles oportunidad a los slots, sin invertir. Hacerlo gratis, gracias a las versiones de prueba. De esta forma identificarán en qué condición están, si hay que esperar mucho o poco para ver ganancias y cómo son estas recompensas.

Por otra parte, si van a jugar en los tragamonedas con alta volatilidad hay que contar con un presupuesto elevado y armarse de mucho valor, así como estar expuesto al factor sorpresa porque en el momento menos esperado puede llegar el ansiado premio por el que tanto insistieron.

Debe tener cierto apego al riesgo, convivir con él, no temerle y saber muy bien que el manejo de las emociones es un aliado para medírsele al desafío de un tragamonedas con alta volatilidad.



Tres razones para seleccionar tragamonedas de alta volatilidad

No son para todos los aficionados, así que puede ver en estos puntos una forma de evaluar si está listo o no.