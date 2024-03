Tabla blackjack: Estrategia y cómo usarla en casinos online

Una guía basada en la estadística. Esa es la función de la tabla blackjack. Una herramienta muy frecuente en este popular juego, de tradición e interesante oferta en los casinos online de Colombia. Entre otros beneficios, la tabla le servirá para bajar esa pequeña ventaja de la banca, contrarrestar y actuar de forma eficiente durante las rachas adversas, además de aprovecharlas de los momentos exitosos. Aquí conocerá todas sus generalidades.

¿Para qué se usa la tabla blackjack?

Nos avisa sobre cómo debemos proceder, si pedir carta, plantarse, doblar o retirarse. Todo es a partir del cálculo de probabilidades, según la carta visible de la mano. No es una hoja de ruta de seguimiento obligatorio. Desde un punto de vista más psicológico, es como tener una especie de consejero en momentos de incertidumbre.

El uso de la tabla blackjack es más frecuente de lo que se cree. No es una ayuda para gente con cierto nivel de experiencia. Si recién empieza funcionará muy bien, incluso, debería ser una condición para seguir por parte de quienes buscan aprovechar la experiencia de jugarlo en los mejores y más variados casinos online de Colombia. Para entender su uso, hagamos de cuenta que tenemos un pequeño manual al alcance, que nos dirá cómo reaccionar ante la carta que tenga la banca, a través del crupier. Una guía sobre cómo hacer en cada caso. ¡Eso es todo!

La referencia sobre cómo debería actuar está basada en la estadística. Si les gusta jugar de esta manera lo verán agradable. El plan es seguir sus instrucciones al pie de la letra como fórmula para combatir la aparente ventaja que tendría la casa de apuestas. Dicen que con la tabla blackjack la ventaja del operador baja hasta a un 0,44%.



Bonos de casino para poner a prueba la tabla blackjack

Los mejores casinos online en Colombia ofrecen bonos de bienvenida, que incluyen apuestas gratuitas o giros. Puede utilizarlos en juegos como el blackjack.

Betsson: Duplica el primer depósito hasta $6.000.000. Esta oferta de bienvenida solo se puede usar una vez. Aliste la tabla blackjack para jugar casino en vivo. A partir de un depósito por $20.000 el operador le entrega la respectiva bonificación. Luego debe activarla en la sección de “bonos disponibles”. Por apuestas equivalentes a cinco veces el valor del depósito mínimo realizado recibirá 2,5% de bono, con requisito de apuesta o rollover de 1x.

Stake: Su oferta de bienvenida aplica a cualquier tipo de casino. Es una buena opción para jugar con la tabla blackjack y averiguar qué tan bueno siguiendo sus indicaciones. Con su primer depósito por valor de $100.000 recibirá un adicional de $50.000 en bono de casino. Debe apostar el valor del premio 20 veces en un plazo no mayor al de siete días. Las ganancias que se sumarán como saldo real serán las del beneficio neto después de cada jugada acertada.

Megapuesta: Una buena plataforma para poner en práctica las enseñanzas de la tabla blackjack es a través de sus torneos de Casino en Vivo. Puede jugar en las mesas de Ruleta, Blackjack y Baccarat, con la oportunidad de ganar premios mensuales por un total de $2.250.000.000.

Codere: Bono del 100% extra hasta $100.000, con condiciones previas como no haber hecho solicitud de cobro de ganancias y que el primer depósito haya sido como mínimo de $20.000. La oferta es válida para usar en cualquier juego de su casino, incluidas las opciones de blackjack. Rollover de 35X y plazo máximo de siete días para usar la oferta.

Rushbet: Con el primer depósito y el código CASINO duplica el 100% hasta $100.000. Deben apostar la cantidad del bono 20 veces y para la liberación, si quieren implementar la tabla blackjack antes deben saber que solo contará para un 20% del valor apostado para la liberación del bono.

Tips y consejos tabla blackjack Foto: IMAGO / Zoonar

Así se aprende a jugar con la tabla blackjack

Para tener una mejor referencia acerca de cómo usar correctamente la tabla blackjack, primero debemos comprender qué nos dicen cada una de las instrucciones y cómo es su presentación. En apariencia puede ser confusa, pero ya verán que todo es cuestión de acostumbrarse a ella.

Un juego tradicional inicia con la repartición de dos cartas al jugador y una va a la banca o crupier (cuando juegan en casino en vivo). De este modo, usted conoce el valor de sus cartas, pero solo una de la banca. Es importante que identifiquen el valor de cada carta. Es idéntico al del baccarat, que es otra de las modalidades fuertes para jugar en los casinos online de Colombia. En resumen: Las figuras valen 10 y el As, que puede ser uno u 11, según le convenga al jugador. Las otras cartas que van del 2 al 9 conservarán su valor nominal.

La meta es llegar a 21 o lo más cerca posible a esta cifra, sin sobrepasarse. Luego el croupier o la banca descubre su segunda carta. Aquí se presentan los siguientes escenarios:



Si como jugador se pasa, pierde la partida. Si la banca sobrepasa la 21, usted gana. Si los dos no se pasan de 21, en este caso ganará quien más cerca esté de 21. Si hay empate, se devuelven las apuestas.

Sin embargo, antes de que la banca o crupier descubran esa segunda carta, el jugador puede recurrir a las siguientes decisiones:

Quedarse o plantarse. Usted se queda con esa puntuación.

Pedir carta para ver qué tan cerca puede estar de la 21 o alcanzarla.

Doblar , que es cuando tiene la oportunidad de doblar la jugada con relación al valor inicial.

Separar, escenario posible cuando tiene dos cartas iguales. Su juego se divide en dos combinaciones independientes.

La pregunta clave aquí es: ¿qué decidir? En este punto entra en acción la tabla blackjack porque justo es una guía para saber cómo actuar en cada uno de los casos. Hay una fila superior, con las indicaciones acerca de las posibles cartas que destapa la banca. Luego, en una columna ubicada a la izquierda, aparecen todas las opciones de cartas del jugador. La tabla tiene todas las combinaciones que podrían salir en una mano. Con la estrategia se busca reducir la ventaja de la banca. Entonces la tabla le dirá qué decisión tomar.

Ahora bien, existe una decisión más, “Retirarse”. No es común en los casinos de Europa, pero sí en las versiones americanas. La tabla blackjack que consulte seguramente contemple esta posibilidad, cuyo efecto sirve para que le devuelvan la mitad de la apuesta que hizo.



Tabla blackjack paso a paso Foto: IMAGO / Addictive Stock

Información que aparece en una tabla blackjack

P (verde) : Pedir carta.

Dp (naranja) : Doblar si está permitido; si no, pedir carta.

Dq (naranjo oscuro) : Doblar si está permitido; si no es así, quedarse.

Q (rojo) : Quiere decir quedarse (plantarse).

Rp (violeta) : Retirarse si está permitido; si no, pedir.

Rq (violeta) : Retirarse si está permitido; si no, quedarse.

S (azul): Separar (dividir).

Es posible que al buscar una tabla blackjack encuentre términos relacionados como el de hoja de trucos. Son lo mismo. A veces se suele confundir como consejos, cuando en realidad esta tabla es una guía matemática, que reduce las opciones de la banca a un porcentaje mínimo. No es el camino al éxito, pero sí le servirá bastante para adaptarse al juego e ir explorando nuevas formas de ganar.



Ejemplos de cómo funciona una tabla blackjack

La banca tiene 8

El jugador suma 5 con sus cartas

La tabla blackjack dice que deben pedir más cartas

Otro caso:

Banca tiene 7

El jugador está con Q y 5, es decir, suma 15

La tabla blackjack le dice que pida carta

Aclaración sobre cartas duras y blandas: Esta terminología del blackjack es bueno conocerla, independiente de la modalidad online usada para jugar. Una mano se considera “blanda” si tiene un AS, que cuenta como 11 puntos. Es “dura” si no tiene AS, pero si está entonces cuenta como 1. Además, las cartas que oscilan entre el 2 y el 6 se denominan débiles.

Jugar blackjack en los casinos online de Colombia

Los mejores y variados casinos online están en Colombia, gracias a la regulación que existe en el país. El blackjack está incluido en muchas versiones tradicionales. Puede jugarse en vivo, si quieren contra un crupier profesional. ¿Qué tal el reto? En ese tipo de situaciones es cuando más debe valerse de todo tipo de estrategias. La tabla blackjack, sin ninguna duda, le servirá bastante.

Para aquellos que no estén familiarizados con el juego, aquí hay un breve recordatorio: el blackjack, conocido también como '21' en Colombia, es un juego en el que los jugadores compiten contra la banca. El objetivo es alcanzar la cifra de 21 o acercarse lo más posible a ella sin pasarse.



