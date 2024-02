Mejores casinos con dinero real para jugar en Colombia

Colombia es un país estratégico para los casinos con dinero real. Los juegos online son muy populares y los operadores se esfuerzan por tener la mejor oferta del mercado, con bonos, portales tecnológicos y medios de pago inmediatos. Conozca cuáles son los sitios con los mejores juegos en sus distintas categorías para que tenga opciones al momento de elegir uno o varios operadores que sean de su entera confianza.



¿Cuáles son los mejores casinos con dinero real en Colombia?

Las ventajas de estar en un país donde las apuestas y juegos de azar se encuentran legalizados es la garantía de contar con plataformas seguras. Los mejores casinos con dinero real, respaldados por la experiencia y años de recorrido en el entretenimiento online están aquí. Cada vez nos sorprenden con sus ofertas. Servicios impensados antes ahora son un hecho.



Rivalo

Su casino online es de los mejores que operan en el país. Muy completo, desarrollado en una plataforma fácil de entender. Si quiere saber cuáles son los mejores juegos del momento, visite Rivalo.

Siempre está al tanto de las mejores novedades para incluirlas en su plataforma. Todos los meses los jugadores de su casino online pueden participar por una parte del jackpot de $24.000.000. Para ello deben jugar como mínimo unos $450.000 en los 10 slots seleccionados de cada semana, que son de conocimiento general a través de su sección llamada “Promociones”.



Luckia

Otro de los casinos online más importantes del país, que además tiene puntos físicos para programar retiros. Tiene un bono de bienvenida del 100% hasta 250.000. En casino también hay un bono de $10.000 todos los días para jugar bingo. Las recargas se premian con frecuencia en juegos como el Monopoly Live u otros, a criterio propio del operador. Todos los meses amplía el abanico de ofertas para sus usuarios.

Una de sus ofertas más destacadas se hace todos los días. La llaman “hora feliz”. Si depositan un mínimo de $5.000 entre las 18:00 y las 19:00 reciben el 50% de la recarga en forma de bono para utilizar en slots de hasta $10.000.



Codere

Al buen trabajo que ha hecho en apuestas deportivas, ahora suma un esfuerzo importante por estar a la par de los mejores casinos online. Hay varias ofertas para nuevos usuarios y reconocimientos a quienes juegan con más frecuencia en su plataforma. Codere tiene un bono de bienvenida para casino del 100% para el primer depósito hasta los $100.000. Este operador también se suma a la tendencia de los giros gratis con el denominado “Juego de la Semana”. Por otra parte, uno de los slots entra en consideración de Codere para que los jugadores reciban cinco giros gratis cada día, mientras dure la oferta.



Casino con dinero real Colombia Foto: IMAGO / Pond5 Images

Megapuesta

Ha tomado mucha fuerza en su apartado de casino online. En estos momentos es uno de los dos operadores en Colombia con un bono de bienvenida que no pide dentro de sus requisitos un depósito previo. En otras palabras, se registra y recibe hasta 10 giros gratis en casino online. También ofrece un bono en el formato habitual de hacer un primer depósito para recibir a cambio bonos y giros gratis.



Primer depósito : Bono del 100% hasta $100.000

Segundo depósito : Bono del 50% hasta $50.000 + 50 spins gratis en Diamond Strike

Tercer depósito : Bono del 50% hasta $50.000 + 50 spins gratis en El Príncipe

Cuarto depósito: 100 spins gratis en Shining Crown Bell Link

Los 10 giros gratis sin depósito previo establecen también que el valor máximo que un jugador puede convertir de bono a dinero real está limitado a $50.000.

Rushbet

Otro operador de amplia experiencia en el país, con una oferta de bienvenida del 100% en el primer depósito hasta $100.000 pesos. Además, hace invitaciones frecuentes para Bonus Bingo, torneos de slots y su plan de fidelización, que premia la lealtad a través de puntos para canjear en una tienda de bonos.



Ventajas de jugar en casinos con dinero real

Promociones y bonificaciones de lealtad: Registrarse en casinos con dinero real es una excelente oportunidad para recibir promociones especiales, bonos a los cuales puede acceder con los depósitos que haga y programas de lealtad o clubes VIP, donde mejora ostensiblemente su experiencia en el juego.

Bonos de bienvenida: Son la carta de presentación que tienen los casinos con dinero real para atraer a nuevos usuarios, que se registren en sus plataformas con el beneficio de obtener bonos. Son una excelente opción para ganar experiencia. Las ofertas de bienvenida cuentan con condiciones de liberación, con el objetivo de darle la opción de volver ese saldo promocional en dinero real.

Acceso a la oferta completa: En la actualidad, se pueden conocer los casinos con dinero real sin estar registrado, ya que muchos de sus juegos cuentan con versiones de prueba (demos). Cuando sea cliente del operador podrá conocer todo su inventario, así como recibir actualizaciones, ofertas y noticias relacionadas con el casino y sus servicios.



Reseña casino con dinero real Foto: IMAGO / Pond5 Images

Bonos de casino para jugar con dinero real

Cuando se registra en un operador, las promociones están a la orden del día, comenzando con el bono de bienvenida. Pero hay más opciones, ofertas diarias, giros gratis con o sin depósito. Cada vez nos sorprenden más con sus propuestas innovadoras, siempre en pro de mejorar la experiencia del usuario, de manera que su inversión en dinero real realmente valga la pena.

Giros gratis: No son las opciones más frecuentes. Los giros de este estilo suelen aparecer como complemento de una oferta general de bienvenida. Es decir: Bono + giros gratis, después de cumplir con el requisito de primer depósito, se habilitan las ofertas para que pueda utilizarlas en los plazos más términos y condiciones fijados por el operador.

Bonos por el primer depósito: La oferta más tradicional y recurrente. Una vez se registra en el casino online, por cuenta del primer depósito le dan una bonificación. Por ejemplo: 100% del valor depositado para todos los juegos del casino online. Se fijan algunas condiciones para su liberación, entre otros aspectos.

Bonos sin depósito: Una modalidad que ha tomado fuerza. Solo por el hecho de registrarse recibirá una recompensa en forma de bono para usarlo, sin comprometer su dinero. Es una estrategia muy fuerte llevada a cabo por los operadores. No todos recurren a esta opción y cuando se implementa involucra una serie de condiciones especiales como límites de apuestas, juegos donde utilizar y plazo máximo, entre otras.



Juegos de casino online para ganar dinero real

Los juegos por cada una de las secciones abarcan una gran cantidad de opciones. Hay cientos de ellos, con sus respectivas indicaciones. En varios casinos online se suelen presentar listados tipo ránking con los más populares o las novedades para facilitar la navegación del usuario.

Blackjack: Uno de los juegos más tradicionales, de los que nunca pasarán de moda. No importa si es online, la sensación es la misma. Llegar a 21 puntos o acercarse al máximo a esta cifra, sin rebasarla. Se utiliza la baraja francesa de 52 naipes sin comodines (joker), y dependiendo del casino o sala online, el mazo contendrá de 1 a 8 barajas. Se puede jugar en vivo o en alguna de las opciones dispuestas por los operadores. Hay muchas versiones. La sencillez de su mecánica también incide en que sea jugado por parte de los más experimentados hasta aquellos que recién empiezan a jugar en el casino online con dinero real.

Ruleta: Otra opción en la cual no se necesita ser un experto para pasar un rato agradable. El azar en toda su extensión, con algunas indicaciones puntuales. Los casinos con dinero real presentan muchas modalidades de las ruletas, en vivo o en distintas presentaciones. Además, este es un juego habitual para usar cuando se quiere liberar algún bono.

Bingo: No hay juego más tradicional. Llevado a escenarios virtuales es muy entretenido. En línea el sistema anuncia una serie de números, que se deben ir tachando hasta completar las distintas líneas. El bingo es otra forma de ganar dinero real sin hacer grandes inversiones. Dependiendo de la modalidad, así mismo se establecen los pagos. No es el que más da, pero sí se asegura pasar un tiempo agradable.

Juegos de dados: Juego de azar clásico, con diferentes modalidades y presentaciones en los casinos con dinero real. Aquí se suele emplear bastante la famosa metodología en los juegos de azar conocida como martingala, tratando de encontrar la ganancia más grande en alguna jugada.

Baccara: Un juego de cartas con sección propia en casi todos los casinos con dinero real. Hay bastantes modalidades. Es habitual también ver partidas en vivo en muchas de las plataformas. Bastante sencillo de comprender, esto hace que sea uno de los juegos de casino con alta volatilidad.



Consejos para elegir un buen casino con dinero real