¿Qué son los Jackpots y cuáles son los mejores?

Jackpot o el premio soñado. La recompensa después de un gran esfuerzo. Esta es una de las modalidades más utilizadas en los casinos online del momento, aprovechando la acogida de los slots, lo divertidos que son y el repertorio ofrecido a nivel tecnológico para ampliar su oferta a tragamonedas de primer nivel. ¿Qué tan difícil es ganar un premio mayor? Desmontamos algunos mitos y les diremos cómo encontrar los mejores.



En Colombia también se les conoce como pozo o bote. La palabra jackpot encuentra su origen en el juego del póker, donde cada jugador añadía una pequeña cantidad de dinero. El croupier reparte las cartas y el primer jugador a su lado tenía la opción de arrancar, solo si contaba con una mano de jotas. Si nadie la tenía, el pozo se acumulaba y de ahí deriva la expresión: “Jack” por las jotas y la baraja “pot”, que equivaldría a pozo.

Hoy en día los mejores casinos en línea, en Colombia y el mundo, usan los jackpots asociándose con las máquinas de tragamonedas. Los más impresionantes que se han dado a lo largo de la historia se han conseguido en la modalidad de botes progresivos y están en la gran mayoría de operadores. Muchos casinos vinculan su uso a los bonos, con ofertas que mueven periódicamente la atención de sus más fieles jugadores.



Jugar al Jackpot en pocos pasos

En los casinos online de Colombia, que operan de forma legal con autorización de Coljuegos, hay muchas alternativas de jugar los más variados jackpots.



Registrarse en un casino online. En Colombia hay opciones muy recomendadas como los de Betsson, Codere, Yajuego, Rushbet, entre otros. Si están registrados en una casa de apuestas deportivas no es necesario tener nueva cuenta en casino. Simplemente cambian de sección. Por el contrario, si son nuevos no olviden revisar las ofertas de bienvenida, ya que pueden encontrar algunas promociones relacionadas con la participación en jackpots. Ir a la sección de juegos en el casino online y buscar los jackpots donde más le interese jugar, Verifiquen requisitos, apuestas mínimas, máximas. Cuáles slots están habilitados. Una buena pesquisa previa antes de elegir siempre será la mejor alternativa. Ingresar el monto de dinero que quieren apostar. Regla de oro: Jueguen con el dinero que les está permitido perder. Los jackpots son un juego sustentado en el azar.

Todos los casinos online muestran en sus jackpots el monto acumulado (pozo) antes de que ingresen. Si ven cifras muy grandes no se sorprendan: ¡Son así!

Cómo encontrar jackpots Foto: IMAGO / Pond5 Images

¿Cómo funciona el jackpot?

Muy fácil. De cada apuesta que hacen los participantes en los jackpots se guarda un porcentaje pequeño, el cual se va acumulando en el pozo. El jackpot solo puede ser ganado por una persona, necesitando para ello que salga una combinación muy específica, tanto que ganarlo es toda una proeza. Por ejemplo, que les salga una línea con comodines o toda la pantalla con el mismo ícono.

Los jackpots son atractivos porque si no hay ganador, el valor (pozo) se acumula hasta que alguien gana. Por eso la dimensión millonaria de sus premios, explicada en la acumulación, tras muchos intentos fallidos por conseguir el premio soñado.

Todos los jugadores de tragamonedas sueñan con ganar ese premio máximo. Hay dos tipos, Los fijos y progresivos, pero antes de elegir cuál es el tipo de bote con el que se quedarán primero conozca en qué consisten, sus bondades y debilidades.



Bote fijo : La cantidad total del premio es la misma siempre, independiente del número de jugadores, aquí ya hay un valor de ganancia establecido. Para ir por el jackpot, por lo general se hace la apuesta máxima. Cuando el bote ha sido entregado todo se reinicia con el mismo pozo de antes.



Bote progresivo: Tal y como su nombre lo indica, el valor del bote va sumando, conforme pasan las tiradas de los jugadores. Entre más personas lo están jugando, de la misma forma se incrementa el premio principal. Cuando hay un ganador, la máquina arranca otra vez desde cero. Son las más llamativas.

No es extraño que para ganar en los jackpots tengan que jugar la apuesta máxima o que primero se tenga que pasar por hacer la combinación en el juego del bonificado, para luego ir por la del premio. Nunca se sabe cuándo puede caer y esa es una de las cosas que más atrae está modalidad en los juegos de casino.



Identifique el bote en los jackpots

Esta información se puede considerar de primera mano y en su gran mayoría la ofrecen sin excepción todos los casinos online. Los tragamonedas con jackpots tienen este dato visible antes de entrar al juego. En algunos casos puede filtrar la búsqueda o ir directamente a la sección donde se tienen alojados. Son un referente, muy solicitados por los jugadores en distintos niveles. También aparecen marcados, si son progresivos o cuando se trata de opciones exclusivas por parte del operador.



Mejores casinos online con jackpots

Sitios confiables y seguros es la característica de estos operadores que hay en Colombia, ya que todos se encuentran regulados por parte de Coljuegos, lo que garantiza transparencia en la actividad, registro y pagos de dinero. Además, conscientes de la importancia que tienen los jackpots, los casinos online ofrecen bonos de bienvenida para utilizar en los slots con los botes más suculentos o aquellos que son presentados como ofertas exclusivas del operador.



Codere

Todos los días en casino online de este prestigioso operador presenta su jackpot del día. Para ello hay que entrar entre las 7:00 p.m. y las 11:59 p.m. Una vez que estalle el vuelve a comenzar, mientras que el monto inicial del premio es de $10.000. Este valor cambia y se paga antes de la medianoche. El premio del jackpot es pagado en dinero real al balance del jugador dentro de las 24 horas de finalizada la mecánica. Hay plazo máximo de tres días para ello.

Otros jackpots de Codere que están en oferta son Age of Gods y Kingdoms Rise. El monto inicial del premio para el jackpot épico es de $20,000,000, valor mínimo que se puede llegar a ganar.



Rivalo

Para este casino la oferta se conoce bajo el nombre de Slotpot. Son $24.000.000 mensuales, a razón de $6.000.000 por semana. Dentro de las condiciones fijadas para la oferta, lo único que deben hacer los jugadores es participar como mínimo en los 10 slots seleccionados por el operador, jugando una cantidad por el orden de los $450.000. Esto último es lo que se conoce también como turnover, que es la cantidad total apostada, incluidas las ganancias reinvertidas. De esta forma, aseguran una parte del premio semanal por los seis millones de pesos.



Rushbet

El operador brinda la opción de ganar solamente por el hecho de participar. Rushbet tiene toda una sección de jackpots progresivos para jugar en las opciones seleccionadas y de esta forma tener la opción de conseguir importantes premios, los cuales son entregados en pesos colombianos y dinero real. El ganador se selecciona de manera aleatoria, dentro de los participantes en la promoción.



Otra de sus ofertas se llama “Carrera de jackpot”. Es semanal y tiene una bolsa mínima de arranque, garantizada, por valor de $10.000.000 para ser repartida entre 20 ganadores.



Bwin

Se destaca porque su oferta de jackpots es de las más completas que hay entre los operadores de casinos online en Colombia. Hay varios juegos habilitados en una sección especial: All You Can Spin Sushi, The Sting, Spin Bandit, Book Of Myths, Cash Cruise, Champagne Super Clove, Fruit Blaster, Mango Madness, Mega Bars, Mega Fortune Wheel, Melon Madness Deluxe y Solar Flare son algunos de sus más destacados.

Además, Bwin hace torneos de casino, brinda la opción de conseguir hasta $1.000.000 por semana, juego destacado y corrientazo, que es una especie de hora feliz del casino.



Consejos para elegir jackpots progresivos

Los especialistas en la materia sugieren que debe tenerse en cuenta el método de acumulación del dinero que utiliza. No es la misma en los jackpots y ya veremos por qué:

Acumulación dentro del juego : El dinero se suma en un solo juego. Recuerden que el carácter progresivo de un jackpot se da porque en la medida que se hacen apuestas un porcentaje va para ese bote. De esta forma registra las subidas en su valor.



Red de juegos : Se da porque hay varios juegos relacionados y entre los botes de todos se arma un solo valor. Es de un valor grande porque existen muchos jugadores para este tipo de jackpots.



Múltiples casinos: No es muy habitual, pero a veces se da que entre varios operadores se unen y con todo el dinero se arman jackpots millonarios.



¿Se puede ganar en los jackpots?

Está dentro de las posibilidades, sin dejar de admitir que cuando nos referimos a los jackpots de tragamonedas o slots, el factor del azar tiene un peso predominante. Deben tener suerte para ir por el botín grande. No hay fórmulas mágicas más allá de un golpe de la diosa fortuna.

Tampoco es un asunto de inmediatez. Se aconseja tratar este tipo de actividades con un pensamiento a largo plazo como la mejor forma de minimizar los riesgos, sin perder cantidades considerables de dinero. Es importante definir un presupuesto y no salirse de ese plan. Por último, hay tragamonedas (en los casinos colombianos se ven con frecuencia) con límite en su acumulado. Consiste en un pozo máximo al que puede llegar, abriendo algunas posibilidades para obtener ganancias. Sin embargo, al final todo es azar.