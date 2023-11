Blackjack online: cómo jugar

Diferencie entre cartas duras y blandas. Si tiene un As en la mano, estamos hablando de cartas blandas; si no lo tiene, serían cartas duras. Otra manera de diferenciarlas es contar con el 7, 8, 9, 10 y As como cartas duras y 2, 3, 4, 5 y 6 como cartas blandas.