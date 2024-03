Aviator casino: Dónde jugar y estrategias claves

Aviator casino tiene todas las cualidades de un juego exitoso. Es sencillo de entender y con varias opciones para ganar en el corto plazo, dependiendo de su presupuesto. En Colombia, hay varios operadores que lo incluyeron en sus slots. Identifíquelos y conozca cuáles son las mejores estrategias para aprovecharlo al máximo, sin dejar de disfrutar en cada giro.

Al principio todo es muy divertido. Es genial cuando el avión sigue su camino y las cuotas en alza parecen la constante. De repente… ¡se fue! Voló sin control y las ganancias, que parecían fijas, se escapan por no retenerlo en el momento que era. Esa frustración es reemplazada de repente por la expectativa de una nueva partida. Porque Aviator es también una invitación a que siempre haya revancha.

Adaptarse a las condiciones del juego es una de las claves. Saber que, si ahora no fue, en unas rondas sí. Lamentarse y ganar. En cambio, el otro escenario es el de la máxima gloría. El avión vuela tranquilo y las cuotas suben como espuma. Clic y a cobrar. El vuelo perfecto, ¿verdad?

Eso es Aviator. Una experiencia hecha juego (su origen está más ligado al mundo de los videojuegos), un formato pionero que llegó para convertirse en la referencia de moda en muchos de los mejores y más variados casinos online que funcionan legalmente en Colombia.



Registrarse y jugar Aviator en los casinos online

Si le ha llamado tanto la atención, que lo quiere ver y jugar, Aviator se encuentra en varios casinos. Para el mercado colombiano solo pueden operar plataformas autorizadas por Coljuegos, con licencia. Esto tiene una ventaja y es la seguridad. Luego, acceso a las más variadas ofertas, promociones y un sinfín de opciones para pasar el tiempo libre. ¿Quiere jugar rápido? En la mayoría de los operadores el proceso de registro funciona de forma semejante:



Ingresar a la plataforma. La mayoría de las casas de apuestas deportivas tienen su apartado de casino. Si ya están registrados en una, lo único que deben hacer cuando abran sesión es cambiar de sección.

Si son nuevos, entonces entran al sitio para luego buscar el botón que dice registro. Ingresan sus datos, proporcionan usuario y crean la contraseña.

Hacer el primer depósito. Por ser nuevos usuarios tienen la opción de recibir algún bono de bienvenida para casino o apuestas deportivas. Le aconsejamos usarlos porque en muchos casos se puede intentar su liberación (convertirlos en dinero real), jugando en opciones como Aviator.

El juego de Aviator casino es el mismo en todas las plataformas, sin excepción. No cambia en su metodología.



Aviator casino online Foto:

Aviator casino y por qué es tan famoso

Este juego pertenece a una línea que se conoce bajo la denominación de “Crash Gambling”. Son opciones con amplias oportunidades de ganar (no confundir con fácil), desarrollando diferentes temáticas alrededor de un patrón común: Hay algo que vuela, sube, se infla o captura… a medida que avanza o crece, las cuotas suben. En ese efecto multiplicador tan indescifrable está el encanto de estas opciones. Aviator es una especie de buque insignia para esta categoría de juegos en casinos online. La joya de la corona, con bastantes adeptos en muchos casinos del país.

La lógica matemática detrás de un Aviator casino es bajo la premisa aleatoria de que en algún momento lo que está volando bajo control dejará de hacerlo. No sabemos cuándo, ni con qué frecuencia. Es aquí donde el jugador debe predecir en qué momento retirarse. No hay estrategias para ganar porque todo es un azar constante.

Desde un punto de vista de diseño y la experiencia de jugarlo, Aviator toca el corazón de aquellos jugadores que tienen tradición en el mundo de los videojuegos. De hecho, sus creadores afirman que se inspiraron en ese concepto al momento de hacerlo realidad. El avión es retro, la pantalla negra y las opciones son muy clásicas, rememorando juegos tradicionales que existían en la década de los 80 y 90.



¿Cómo jugar Aviator en los casinos online de Colombia?

Entre tantos tragamonedas y juegos, a veces es complicado localizar al Aviator en los casinos online. Sobre todo, cuando quiere jugar una partida rápida. Si les ha pasado, tranquilos porque aquí van unos tips para llegar a tiempo y emprender un nuevo vuelo:



Revise en su casino online la sección de los más populares. Aviator suele estar entre los más destacados. Hay algunos operadores guardan un historial con los juegos favoritos de cada usuario. Si este es su caso, entonces no tendrá de qué preocuparse. Asegúrese de tener una buena conexión a internet, ya que cuando entre a jugar hay rondas en curso o estará a punto de comenzar alguna.

Tenga saldo en su cuenta. Este tipo de juegos no es para presupuestos tan ajustados, a menos que esté con suerte y en pocas rondas aumente sus ganancias. Hay que tener paciencia y por eso siempre cuente con suficiente depósito, en la medida de sus posibilidades. Juegue con el dinero que le está permitido perder.

Lista de casinos online en Colombia que tienen Aviator

Siendo un juego tan popular cualquiera puede pensar que está en todos lados. Por el contrario, el Aviator casino es privilegio de unos pocos y aquí conocerá cuál es la oferta actualizada de operadores que tienen el juego, en muchos casos como uno de sus “consentidos” por la fama que tiene y la cantidad de jugadores recibidos a diario.



Megapuesta : Bono de bienvenida hasta $200.000 y 200 spins gratis.



Yajuego : Oferta de bienvenida llamada Trilogía: 100% hasta $300.000 para nuevos registros. Se puede usar en deportes y casino.



Rivalo : Bonos sin rollover y giros gratis.



Codere : Reciba un 100% extra del primer depósito para jugar en casino para primeros depósitos a partir de $20.000.



Betsson : Promoción para primeros registros. Primer depósito duplicado hasta un máximo de $6.000.000.



Luckia: Tiene un triple bono por $250.000 para nuevos clientes. Válido para todos los slots.



Aviator casino reseña Foto:

Promoción: Giros gratis para Aviator Casino

El único operador que tiene una promoción activa, con el beneficio de obtener 10 giros gratis y jugar Aviator es Rivalo. Sin embargo, hay que cumplir una serie de condiciones, puesto que es una oferta combinada con apuestas deportivas, ya que el operador es patrocinador oficial del Deportivo Pereira.

Hay que apostar al menos $50.000 en los partidos del Pereira, a una cuota mínima de 1,50. Al día siguiente después del encuentro deportivo se acreditarán los 10 giros gratis para Aviator casino. Desde ese momento, el jugador tiene tres días para usar el beneficio.



Juegue Aviator casino gratis

Es posible. Los operadores saben que este juego es un éxito garantizado, muy pedido. Entonces, como ocurre con varios de los slots estrella, habilitan unas versiones demo. En otras palabras, jugar gratuitamente, sin necesidad de tener saldo en su cuenta.

Por supuesto, las ganancias que sume también serán ficticias también porque solamente es una versión de testeo, para que el jugador conozca la plataforma, cómo se juega y disfrutar al máximo con el Aviator casino.

Dentro de los casinos online en Colombia con la posibilidad de jugar Aviator demo están Yajuego y Betsson, que ubican a este juego como uno de los más populares en sus plataformas. Además, es posible usar la demo en cualquier dispositivo.

Aviator es un juego que también posee una particularidad y es el retorno al jugador (RTP) del 97%. Es decir que, por cada 100 unidades apostadas, el casino paga 97 unidades monetarias en premios y se queda con tres unidades como ganancia a largo plazo. Su volatilidad es media, los premios se entregan de forma razonable, moderados. No va a experimentar larguísimos periodos sin ganar.



Apuestas mínimas y máximas en Aviator Casino

El efecto multiplicador de las cuotas es un elemento clave de este juego. Si arranca una partida con $2.500 pesos y justo lo detuvo en 25,4, entonces obtuvo una ganancia de $63.500, que para efectos de calcular un beneficio neto serían $61.000. Todo esto en solo unos minutos.

Los valores permitidos para jugar pueden cambiar entre casinos online. Un promedio general indica que recibe apuestas mínimas a partir de los $500 pesos. Aunque le parezca poco, cuando gane puede obtener hasta $50.000 o más en una ronda. Recuerde que es bastante aleatorio, por lo que no existe una táctica como tal para buscar beneficios a un corto, mediano o largo plazo.

A partir de allí puede empezar a maniobrar el avión en varias rondas, modificando valores. Hacer apuestas de $1.000 o hasta los $40.000. Algunos operadores lo permiten, otros quizás restringen estas oscilaciones entre los montos al momento de colocar las apuestas. Puede conseguir cuotas enormes, por ejemplo: 200 o incluso más elevado, dependiendo del azar mismo.

Aviator casino permite automatizar las rondas. Puede programarlo para que se detenga en la cuota que determine. Igualmente, existe la opción de personalizar la herramienta sobre cuántas rondas quiere que funcione en modo automático y el monto de dinero asignado para cada una de las partidas.



Estrategias para jugar Aviator en cualquier casino

No es necesario que se registre en un determinado casino para llevar a cabo las siguientes estrategias. Elija la que mejor se adapte a sus necesidades, sin olvidar que ante todo este es un juego de azar, en el que ganar no es garantía. Es para disfrutar un poco con la emoción de un juego en exceso divertido.

Por otra parte, en cuanto al saldo traten de sumar una cantidad de dinero que luego puedan dividir en 30 o hasta 50 partes iguales. Solo por poner un ejemplo, si tienen $100.000 pesos para jugar, pues entonces alcanza para 50 rondas, cada una de $2.000. Incluso, hasta 100 giros de $1.000. La volatilidad del Aviator es media, a veces acercándose a lo alto. Por lo tanto, es bueno contar con un buen fondo para soportar las malas rachas.



Usar las dos apuestas

Como el Aviator casino admite hasta dos apuestas en una misma ronda, entonces hagan ambas por el mismo monto. Por ejemplo: Cada una por $2.000 pesos. En el momento que arranque el juego, el objetivo es cobrar una de las dos apuestas. Irse cuando llegue al monto total invertido; es decir, en $4.000. Parar cuando el avión esté en cuota 2,00.

La otra apuesta queda libre para que ustedes la jueguen hasta el multiplicador que deseen. Si pierden por lo menos tendrán la seguridad de haber recuperado la inversión inicial. Cuidado aquí porque no todas las veces, de entrada, llegan a la cuota 2,00.



Una martingala al estilo Aviator casino

Es de mucho cuidado y por eso, antes de comenzar con la explicación, es importante que sepa las condiciones que debe reunir antes de jugar con la metodología que les explicaremos:

Tener buenos fondos. Deposite el dinero que no tenga comprometido, el que esté dispuesto a perder. Luego divídalo en más de 30 partes iguales. Esa es la cantidad de apuestas.

Tengan mucha paciencia y aférrense al plan. Deben tener máxima tolerancia a la derrota.



Arrancan el juego y cada vez que pierdan, la siguiente apuesta doblan el valor y así con cada fracaso hasta que llegue la ronda en la que el avión vuela hasta alcanzar cuotas superiores. Ahí es cuando no solo se recuperará la inversión, sino que llegarán ganancias. Si lo lograron, entonces la siguiente apuesta la inician otra vez con el monto mínimo.

Insistimos en que esta táctica sólo se aconseja cuando los jugadores gozan de un buen presupuesto. Podría servirles incluso para aplicar si tienen giros gratis o accedieron a alguna otra promoción que les permita usar ese saldo promocional en el Aviator casino.



Táctica a cuotas bajas

La siguiente estrategia en Aviator casino consiste en jugar a cuotas bajas. Las de 1,45 o hasta 1,8. Depende de dónde se sienta más cómodo.

Es importante que siempre debe parar allí, así el avión siga con buen rumbo, usted se aferró a un plan, que con el tiempo le dará beneficios. Por eso esta estrategia es de largo plazo. Con muchos giros por delante podrá evidenciar qué tan importantes o no fueron sus ganancias. Es muy parecido a lo que ocurre con las apuestas deportivas, en estrategias a mediano plazo.