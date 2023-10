Exjugador del Bayern narró el infierno que vivió en el club alemán

Durante el pasado mes de enero, Bayern Múnich oficializó el fichaje de Yann Sommer para reemplazar a Manuel Neuer que en ese momento se había lesionado de gravedad de su rodilla.



El suizo fue elegido por la directiva para ser el arquero titular y pese a firmar hasta 2025 le puso fin a su etapa en el club donde recibió muchas críticas.



Pues bien, en diálogo con el diario suizo ‘Blick’, Sommer relató el infierno que vivió en Bayern en esos seis meses.

“Tuvimos una situación extremadamente salvaje en el Bayern. Despidos, cambios, mucho malestar y temas varios además del deporte. Aprendí cómo funcionan las cosas en el Bayern. Eliges uno o dos jugadores y luego los medios disparan. Y luego eliges dos nuevos. Y entonces fue mi turno. Pero no tenía ganas de defenderme públicamente. Lo más importante fue que intenté rendir y ayudar al equipo a tener éxito. Por suerte, al final todo salió bien”, mencionó de inicio.



Y agregó: “Por supuesto que a veces fue desagradable y no te deja ileso. Pero las críticas son parte de ello y puedo manejarlas bien. Pero si no es constructivo, no puedo hacer mucho con ello, porque puedo juzgar por mí mismo si el equipo y yo hicimos un buen partido o no. Pero no guardo rencor. Si alguien tiene una opinión y la pública, tiene derecho”.



Además, habló de por qué eligió Inter: “la tradición, el tamaño del club, el estadio, la afición, el equipo y la oportunidad de ser el número 1 en los próximos años”.



Finalmente, explicó las diferencias que ha visto entre Bayern e Inter: “Bavaria es muy profesional en materia de organización. Los empleados son muy cálidos y con los pies en la tierra. En el Inter también se aseguran de que los nuevos jugadores y las familias se sientan cómodos lo antes posible. En Italia hay una mentalidad ligeramente diferente y muy apasionada. La presión es la misma en ambos clubes. Siempre quieres tener éxito”.