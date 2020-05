Bundesliga vs Bayern: mini selección para derrocar la hegemonía bávara

La Bundesliga regresó pero las cosas parecen mantener su curso al igual que en años anteriores. Bayern Múnich es único líder del campeonato (de nuevo), Borussia Dortmund era escolta pero perdió el partido directo con los bávaros (nuevamente) y los demás equipos poco pueden hacer frente a dicho poderío.

​Por lo anterior, pareciera que solo una mini-selección de la liga alemana podría hacerle frente al todopoderoso Bayern. Reunir a los mejores jugadores por posición y elaborar un XI que pueda acabar con esa dictadura que lleva desde 2012.

Arquero: Yann Sommer. El futbolista del Borussia Monchengladbach es el que más atajadas ha realizado a lo largo del campeonato (110) y posee la tercera valla menos vencida (34 goles recibidos en 28 jornadas)

Lateral derecho: Achraf Hakimi. El jugador del Borussia Dortmund tuvo una explosión increíble desde su llegada a territorio alemán, procedente del Real Madrid, y hoy en día es de los más apetecidos en el mercado. Ha hecho la mayor cantidad de sprints en la Bundesliga (943) y es el cuarto con mayor cantidad de asistencias (10).

​Defensor central: Mats Hummels. El gran líder de la zaga defensiva del Borussia Dortmund es pieza vital en este XI. Su experiencia, visión y capacidad lo convierten en uno de los mejores centrales de Alemania y el mundo.

Defensor central: Sven Bender. El líder del Bayer Leverkusen pasó de ser volante de primera línea a zaguero y el experimento ha sido todo un éxito. Es el tercer jugador de la Bundesliga con más duelos ganados (333) y el segundo en duelos aéreos (142).

Lateral izquierdo: Filip Kostic. Pasó de ser extremo a carrilero y su rendimiento creció considerablemente. Es el jugador con mayor cantidad de centros realizados (158) y el sexto con más asistencias (9).

​Mediocentro: Axel Witsel. Es el termómetro en la mitad del Borussia Dortmund, no en vano tiene la mayor cantidad de pases correctos en la temporada 2019/20 (95% precisión).

Mediocentro: Nicolas Höfler: Músculo en la mitad, gracias al Borussia Monchengladbach. Es de los que más duelos ganados tiene (332), pero no escatima si hay que tirar alguna patada para cortar jugadas (41 faltas).

Creativo: Hai Havertz. El hombre sensación del fútbol alemán. Con solo 20 añitos lidera al Bayer Leverkusen con cinco goles en cuatro partidos disputados desde el regreso de la Bundesliga. Por si fuera poco tiene un despliegue físico tremendo, 735 sprints y 2138 minutos en carrera intensiva.

​Extremo izquierdo: Timo Werner. El futuro del ataque alemán puede cumplir perfectamente como extremo siendo un velocista nato (725 sprints), a lo que le suma presencia en el área (24 goles marcados y 105 disparos al arco, tan solo detrás de Lewandowski).

​Extremo derecho: Christopher Nkunku. Otra joven promesa del Leipzig. Es el tercer máximo asistidor del campeonato (13) y suma ya 47 remates al arco.

Delantero centro: Erling Haaland. La perla del fútbol mundial, con apenas 19 años suma ya diez goles en once partidos jugados y es la principal carta ofensiva del Borussia Dortmund.