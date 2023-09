Así fue recital del Bayern, con solo de Kane, en Bundesliga: triplete

La noticia no es que ganó el Bayern Munich cómodamente contra el modesto Bochum en la Bundesliga. La noticia es que en el 7-0, que fue un recital, el solo estuvo a cargo de Harry Kane, autor de su primer triplete en Alemania y figura consolidada ya en un equipo al que recién llegó pero que parece ser su lugar en el mundo.

A los 4 minutos avisó Chopo-Mouting con un primer tanto:

¡LA MÁQUINA ENGRANÓ TEMPRANO! Choupo Moting apareció abajo del arco y solo tuvo que empujarla para poner el 1-0 de Bayern sobre Bochum en la #Bundesliga.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2023

Y después, a los 12 minutos, arrancó el show de Harry Kane en su primera celebración del día:

¡INATAJABLE! Harry Kane recibió un rebote en plena área y con un zapatazo potente, sentenció el 2-0 de Bayern en la #Bundesliga.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2023

Cuando todos estaban preocupados por Kane, el que apareció al cabezazo fue De Ligt a los 29; y ahí nada más, a los 38, lo siguió Sane. Así fueron sus tantos:

¡CABEZAZO LETAL! De Ligt apareció solo en el tiro de esquina y con un testazo tremendo, puso el 3-0 de Bayern sobre Bochum en la #Bundesliga.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2023

¡UN PASE Y DEFINICIÓN EN SOLEDAD! Leroy Sané quedó mano a mano con el arquero y con simpleza, definió para el 4-0 sobre Bochum en la #Bundesliga.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2023

Y los que preguntaban por Kane, una más tendría, ahora de penalti, a los 54:

¡UNO MÁS PARA LA CUENTA DE HARRY! Regalo en la salida, mano y Kane que no falló desde los doce pasos para el doblete personal y el 5-0 de Bayern en la #Bundesliga.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2023

El 6-0 que consolidaba la pesadilla de Bochum llegó a los 81 minutos, cortesía de Mathys Tel:

¡LA COLOCÓ! Tel recibió en el área y sacó un derechazo precioso para sentenciar el 6-0 de Bayern ante Bochum en la #Bundesliga.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2023

Pero o se vayan que todavía tenía el mago Kane otro conejo en el sombrero: así celebró a los 88 minutos, muy a su estilo sobrio, para el 7-0:

¡HATTRICK PARA HARRY! Kane apareció en el área y tras el centro, solo tuvo que tocarla para sentenciar el 7-0 de Bayern en la #Bundesliga.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2023

Bayern es líder de la Bundesliga pero esta no es como que 'no importa cuando lo leas': de hecho importa mucho pues tiene cinco escoltas a solo 1 y 2 puntos de ventaja. Lo bueno es que este Bayern tiene a Kane 'on fire'... Todo puede pasar.