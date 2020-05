Con goleadas inició jornada dominical en Alemania: vea acá los goles

Este domingo continuó la jornada 27 de la Bundesliga con los duelos Schalke vs Augsburg y Mains vs Leipzig. Pues bien, los goles no se hicieron esperar y aparecieron en grandes cantidades: ocho anotaciones en dos partidos fue el balance.



Schalke 04 0-3 FC Augsburgo



Los visitantes dieron la sopresa de la fecha y golearon en condición de visitante. Con ello se alejaron de los puestos del descenso y suman ya 30 puntos. Por su parte los locales perdieron la oportunidad de ubicarse en puestos europeos y deberán remontar en las últimas jornadas para lograr su objetivo.



- Eduard Löwen (6 PT)

- Noah Sarenren (31 ST)

- Segio Córdova (45+1 ST)

Mainz 05 0-5 RB Leipzig



El equipo de Timo Werner demostró con creces que anhela el título de la Bundesliga y no tuvo piedad en su visita al Mainz. Con la contundente victoria son terceros del campeonato con 54 puntos, a siete del líder Bayern Múnich. Por si fuera poco son el equipo con menos derrotas y menor cantidad de goles recibidos a lo largo de la temporada 2019/20 en Alemania.



Timo Werner (11 PT)

Yussuf Poulsen (23 PT)

Marcel Sabitzer (36 PT)

Timo Werner (3 ST)

Timo Werner (30 ST)