Bayern Múnich retoma el liderato: victoria contra B. Dortmund

Momento para ‘Der Klassiker’ en la Bundesliga, duelo entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Los bávaros llegaban con la turbulencia, por la salida de Nagelsmann y la llegada de Tuchel. Finalmente fue victoria para los locales, para afianzarse en la parte alta de la liga.

Bayern Múnich arrancó con toda la maquinaria al frente. En un pase de Upamecano, desde campo propio, el portero Gregor Kobel intentó rechazar la pelota, pero la rozó y terminó enviándola en su puerta al minuto 13.



La ventaja seguiría ampliándose para los bávaros, con un cabezazo de De Ligt, que finalmente empujó Müller, con sus rodillas, al minuto 18. Todo indicaba que sería goleada y al minuto 23, con el remate de Sané, con el rebote del portero Kobel, que el mismo Müller aprovechó para mandar a guardar, decretando el tercero.



La reacción del Dortmund fue timida, sin reaccionar con acciones claras de gol, donde no llegaron al arco de Sommer. La primera acción del segundo tiempo fue para la visita, con Haller, quien no definió correctamente.

Al minuto 51, Pavard incursionó por la banda derecha y envió un balón para Coman, quien solo tuvo que llegar al centro del área para empujarla. El monologo del Bayern continuó, pues Choupo-Moting tuvo en una chilena el quinto gol, pero fue anulado por estar en posición adelantada.



Dortmund encontró el descuento al minuto 72, con un penalti que cobró Emre Can, venciendo a Sommer. Bayern volvió a aparecer al minuto 82, con la acción de gol de Musialaa, buscando definir con lujo, mandando la pelota por fuera. Al minuto 84 Gnabry marcaba un golazo, bañando al portero Kobel, pero fue anulado por fuera de lugar.



Dortmund volvió al ataque, descontando al minuto 89, con la anotación de Malen.