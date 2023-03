Kroos criticó a Bayern por despedir a Nagelsmann: ‘No era lo normal’

Bayern Múnich decidió hace unos días culminar sorpresivamente el contrato de Julian Nagelsmann, quien no había tenido malos resultados y tuvo que aceptar la decisión de la dirigencia.

Con el paso de los días, se conoció que el despido se debió a su relación con una periodista que cubría el club para el diario Bild y después se confirmó que varios jugadores interpusieron quejas para que el técnico no continuara al mando del equipo.



Con respecto a esa situación, Toni Kroos, actual jugador del Real Madrid pero que antes de dar el salto al club merengue estaba en el Bayern Múnich, criticó fuertemente el actuar de los directivos de su ex equipo, pues no le pareció que esa era la manera de proceder. Además, mencionó que los veía bien encaminados con Julian Nagelsmann.



“Si eso es lo que piensan deportivamente, pues adelante. Por un momento llegué a creerles y lo mucho que le apoyaban hasta una semana antes. No era lo normal. Ya habían tenido mejores resultados, pero esta vez todos se situaron unidos detrás de él”, hizo referencia Kroos a un podcast alemán donde fue invitado.