¿Cambio de timonel en Bayern Múnich? Suena un campeón de Champions

No ha sido un buen semblante este inicio de temporada para el Bayern de Múnich. Aunque cueste decirlo, porque los bávaros debutaron con triunfo y se esperaba que no pesara la ausencia de Robert Lewandowski con la inclusión novedosa de Sadio Mané que tampoco ha estado a tiro como sí lo estuvo en el Liverpool.

Aunque celebró en la Champions League contra el Inter y el Barcelona, el semblante es completamente distinto en la Bundesliga. Los bávaros llevan cuatro partidos del rentado local sin sumar de a tres. Solo tres empates y una derrota sorpresiva contra el Augsburgo ponen en la cuerda floja a Julian Nagelsmann del banquillo muniqués. Así culminan septiembre por el parón de amistosos que se avecina.



En la dirección deportiva del Bayern de Múnich están divididos con Julian Nagelsmann, pues Hasan Salihamidzic mantuvo que, “tenemos la obligación de ganar el próximo partido”, recalcando que tambalea el estratega ex Leipzig. A su vez, dijo que no solo recae en el técnico, pues, “es algo que depende de todos nosotros, no solo de Julian Nagelsmann”.



Por su parte, Oliver Kahn defendió a Julian Nagelsmann, “tenemos plena confianza en Julian y no vamos a invertir tiempo en otro tipo de nombres que estén circulando”. Uno de esos estrategas que suenan para llegar al Bayern de Múnich es Thomas Tuchel quien fue cesado en el Chelsea tras la derrota ante el Dinamo de Zagreb. Sin embargo, es apenas un rumor, no ha habido todavía una oferta respetando a Nagelsmann.