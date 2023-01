Borussia Dortmund ya tiene reemplazo de Haaland: inició entrenamientos

2023 inició con gratas sorpresas para el Borussia Dortmund, que, después de seis meses sin poder utilizar a la carta que trajeron procedente del West Ham con el gran objetivo de relevar a Erling Haaland, ahora podrán usar a su primer 'fichaje' del mercado de invierno todo gracias a que se recuperó del cáncer testicular que lo sacó de las canchas.



Mientras que el Borussia Dortmund competía en la Bundesliga, Sébastien Haller, el marfileño que se unió al club por 31 millones de euros no pudo disfrutar con sus compañeros. Al aterrizar en Alemania, se confirmó que tenía un cáncer testicular, y fue intervenido quirúrgicamente. Con el pasar de los meses, poco a poco se fue recuperando del problema que lo sacó de los terrenos de juego.

Sébastien Haller también disputó el reto más duro de su vida. Tras superar el cáncer testicular, el delantero de Costa de Marfil se unió a los primeros entrenamientos como jugador del Borussia Dortmund y ya se prepara con el objetivo de hacer olvidar el nombre de Erling Haaland en la institución y ayudar al club para escalar posiciones de arriba en la Bundesliga. Seguramente, no van a correr el riesgo de alinearlo en la vuelta de la Bundes, pues son conscientes que, antes que nada, deberá recuperar el ritmo perdido por la ausencia en las canchas.



Esperan que su recuperación se lleve de la mejor manera para tenerlo pronto en las convocatorias y en el Signal Iduna Park. Sébastien Haller no pudo ocultar su felicidad y en la mañana del 2 de enero, escribió en su cuenta personal de Twitter, "¡Buen año a todos! ¡Empiezo muy bien porque es sinónimo de volver al campo! 2022 no fue el año más fácil, pero me preparó para asumir todos los nuevos desafíos que me ofrecerá 2023. Deseando volver a verlos a todos".



Como si fuera poco, Sébastien Haller ya pudo disfrutar con sus compañeros de equipo. Entrenó y llevó a cabo su primera sesión en el campo de juego con el Borussia Dortmund. "Nos vemos en el estadio buscando victorias", fue el último mensaje del francés nacionalizado marfileño en la cuenta oficial del club alemán. Sin embargo, no es del todo seguro si jugará en el regreso de la Bundesliga cuando enfrenten al Augsburgo.