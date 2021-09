Santos Borré: ‘La Bundesliga me ayudará a madurar para ir al Mundial’

Rafael Santos Borré empieza a destacarse en la Bundesliga y eso lo motiva. Anotar su primer gol con el Eintracht Frankfurt fue el impulso que necesitaba el delantero colombiano, y ahora espera consolidar su momento goleador, aunque este domingo tendrá que enfrentar a Bayern Múnich, el líder en Alemania, a partir de las 10:30 a.m. (hora de Colombia).



El atacante del Frankfurt está muy contento y espera afianzarse en la Liga alemana. “Creo que mi paso por aquí ha sido bastante positivo hasta ahora. Me siento muy bien, me he integrado muy bien en el grupo, el club me ha acogido muy bien y me siento muy cómodo en ese sentido. Mi familia es muy feliz aquí, todos estamos muy contentos, y me gusta mucho la intensidad de la Bundesliga”, manifestó Borré en charla con ‘Bundesliga International’.



Además, aseguró que estar en un campeonato tan importante le ayudará para prepararse de la mejor manera en caso de poder clasificar con Colombia a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022.



“Si Dios quiere, voy a ir al Mundial, tomar la decisión de ir a la Bundesliga va a ser lo mejor para preparar ese Mundial, porque creo que la Bundesliga es una liga que me va a ayudar a madurar mucho más, y aprovechar lo que tuve en River. Esa experiencia europea que quería tener para poder competir a nivel internacional, o a nivel europeo, hay muchos atributos en la Bundesliga que me ayudarán en el Mundial”, comentó.