Gigante europeo: busca arruinar el tridente ofensivo del Liverpool

Luis Díaz apenas está disfrutando de la compañía de Mohammed Salah y de Sadio Mané en el frente de ataque del Liverpool. Con escasos meses en el equipo de Jürgen Klopp, el colombiano ha sido parte de una de las mejores ofensivas del mundo. Tal vez en el mismo nivel del Rodrygo – Benzema – Vinicius que se ha consolidado en Liga de Campeones y da de qué hablar.

No obstante, con un futuro incierto de Mohammed Salah que ha sido apurado para renovar, pero que el PSG está al tanto del egipcio, y sin pactar todavía renovación de Sadio Mané, el tridente ofensivo peligra, y más cuando el agente del senegalés ya está haciendo de las suyas con reuniones con el Bayern de Múnich.

De acuerdo con información de Sky Sports Alemania, Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern ya se reunió con el agente de Sadio mané, Bjorn Bezemer. Asimismo, el Diario AS publicó que en primera instancia, esta cita con Bezemer era para definir el fichaje de Konrad Laimer, jugador del RB Leipzig. Sin embargo, mantuvieron que el deseado es el senegalés para llegar al club bávaro.

Según el Diario AS, las negociaciones están quietas y el Bayern no se moverá respetando la final que tiene el Liverpool de la Uefa Champions League el 28 de mayo ante el Real Madrid. Los bávaros viven un infierno con sus jugadores, pues todavía no se resuelve si Robert Lewandowski seguirá, y Serge Gnabry no define la renovación de su contrato. El alemán podría entrar en la operación de Sadio Mané como un recambio.