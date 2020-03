Coutinho, sin lugar en Bayern ni Barcelona: podría ir a la Premier

La actualidad de Philippe Coutinho no es buena y su llegada al Bayern Múnich finalmente no fue la esperada tras salir por cesión del Barcelona, equipo que todavía es dueño de sus derechos deportivos.



El conjunto alemán no seguirá con el futbolista brasileño en su plantilla y Coutinho, por su parte, deberá regresar al Barcelona. Sin embargo, el equipo azulgrana tampoco lo tendría en cuenta.

La alta cláusula de 120 millones de euros no le daría pie al club bávaro para efectuar la compra. Además, Barcelona está buscando el regreso de Neymar y tiene a Lautaro Martínez en carpeta para buscar ficharlo.



Así las cosas, el brasileño podría ir a Chelsea, equipo que habría mostrado interés según contó 'Mundo Deportivo', medio español. Así, el futbolista podría tener un paso por la Premier League tras su salida del Liverpool.



Recordemos que el futbolista suma 32 partidos y nueve goles en el Bayern Múnich luego de su llegada desde septiembre del 2019. ¿Fue un mal experimento?