Sigue polémica por contrato de Messi: 'me reí cuando vi su salario'

Son días de pandemia, de crisis económica, de ahorrar y medir el gasto de cada euro. Y por eso, semanas después de la famosa publicación del contrato de Lionel Messi en FC Barcelona, los números siguen siendo resonantes.

Esta vez el que comentó el tema fue Karl-Heinz Rummenigge, director general del Bayern Munich, reciente campeón del Mundial de Clubes.



En una entrevista con Corriere Della Sera le preguntaron sobre lo que gana Lionel Messi en FC Barcelona y el multi campeón alemán dijo: "me reí cuando vi su salario. Solo puedo felicitarle por lograr un contrato tan astronómico".



Y no es que tenga reparos sobre los 555 millones de euros que, según el diario EL Mundo, gana el argentino por cuatro años vestido de azulgrana. Su reproche va más hacia la cadena de intermediarios detrás de este tipo de contratos y los topes que, para él, son necesarios: "en los últimos años hemos cometido errores, porque hemos gastado cada vez más en jugadores y sus agentes. La pandemia ha demostrado que tenemos que dar marcha atrás y volver a un modelo más racional. Necesitamos encontrar una solución a nivel europeo. El tope salarial ya se intentó pero en Bruselas nos dijeron que iríamos contra la normativa europea", explicó.



Sobre si Messi vale o no esas cantidades no hubo comentarios, pero sí sobre el rendimiento que para un club dan él o Cristiano Ronaldo: "cuando compraron a Ronaldo tenía curiosidad por ver cómo le iba y le fue muy bien. Hace unos meses estuve en Turín para una reunión, Agnelli me mostró las nuevas instalaciones y estaba Ronaldo en el vestuario a pecho descubierto: pocas veces he visto un cuerpo así, me dio la impresión de estar entrenado a 100 por ciento para continuar unos años más en un nivel alto", sentenció.