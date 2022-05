Robert Lewandowski, en tono de despedida del Bayern: adiós vaquero

El polaco Robert Lewandowski, que se proclamó por séptima vez en su carrera máximo goleador de la Bundesliga, quiere dejar el Bayern Múnich, según anunció el propio jugador y también el director deportivo de la entidad bávara.



"No firmaré un nuevo contrato. Tenemos que encontrar la mejor solución para ambas partes. Le dije al club que si llega una oferta, entonces tendremos que pensarlo. También lo mejor para el club", dijo Lewandowski al final del choque contra el Wolfsburgo.

"Es muy posible que éste haya sido mi último partido con los colores del Bayern. No puedo afirmarlo al cien por cien, pero es posible que lo fuera. Queremos encontrar la mejor solución para mí y para el club", añadió el atacante polaco.



Las palabras de Lewandowski reafirmaron el anuncio previo del director deportivo del campeón germano, Hasan Salihamidzic. "Hablé con Lewa. En la conversación me dijo que no quería aceptar nuestra oferta de extender el contrato y que le gustaría dejar el club", indicó el dirigente al canal alemán de Sky, en el que dijo que el atacante tiene firmado hasta 2023 y que el Bayern pretende seguir contando con sus servicios.



Lewandoski cerró este sábado la campaña liguera con su trigésimo quinto gol del curso y recogió el premio como máximo artillero. Es la séptima vez que lo logra, con lo que iguala con el mítico Gerd Müller, la quinta consecutiva.



El jugador polaco se dirigió al público. A la zona del Volkswagen Arena donde estaban ubicados los seguidores del club bávaro y les aplaudió para corresponder a la ovación y los ánimos que le han mostrado a lo largo de sus años en el Bayern. Existió sensación de despedida en el máximo anotador de la Bundesliga cuyo futuro puede estar desde la próxima temporada al margen del Bayern, donde ha militado durante ocho temporadas.



Tras el encuentro, Lewandowski posó con sus compañeros en el vestuario, con el trofeo de máximo anotador en la mano. En redes sociales dio las gracias a sus compañeros y entrenador por la temporada realizada.



El futbolista polaco precedió en la lista de goleadores al checo Patrik Schick (24, Bayer Leverkusen), al noruego Erling Haaland (22, Borussia Dortmund) y a los franceses Christopher Nkunku (20, RB Leipzig) y Anthony Modeste (20, Colonia).



EFE