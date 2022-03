Lewandowski no continuaría en Bayern: ¿quiénes están interesados?

Después del histórico mercado veraniego del año pasado con Lionel Messi, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo como grandes figuras, este 2022 ofrece nuevas emociones: Kylian Mbappé, Erling Haaland, Neymar y Robert Lewandowski.



Este último es el último en unirse a la lista de transferencias, tras darse a conocer los problemas a la hora de renovar su contrato con Bayern Múnich.

El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano ha seguido muy de cerca la situación del atacante polaco. Desde finales de febrero avisó que no había charla alguna entre la directiva bávara y el entorno del jugador, a pesar de que su contrato vence a mediados del 2023.



Pues bien, este miércoles Romano actualizó la situación y fue certero: “nuevo acuerdo en verano o Robert Lewandowski saldrá inmediatamente”. Nada de medias tintas.



La situación llegó hasta ese punto. Si el Bayern no logra cerrar trato alguno, el jugador podría irse a coste cero el otro año, razón por la que una venta importante en este mercado aparece como la única solución.



Lo curioso es que en este tipo de casos el futbolistas es quien suele “hacerse el difícil” para que le den un mayor salario y con ello renovar, pero acá la demora y el desinterés es de parte del equipo. Situación insólita tratándose de su máxima figura, más allá del elevado salario que tiene y la mejora que se supone deberían ofrecerle (actualmente gana 20 millones de euros por temporada).



“Nuevo acuerdo en verano o Robert Lewandowski saldrá inmediatamente, aunque su contrato actual expire en 2023. La situación no ha cambiado y todavía no hay conversaciones entre el club y los representantes. Depende del Bayern”, informó Romano.



La situación por supuesto no ha pasado desapercibida en territorio europeo. Barcelona mira de reojo y el PSG alista la chequera en caso de que Kylian Mbappé termine yéndose al Real Madrid.