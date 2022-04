No solo no sino que ni de fundas: Bayern a pretendiente de Lewandowski

Entre las muchas novelas que hay abiertas en el próximo mercado de verano, una para no perderse: Robert Lewandowski.

El polaco se deja querer de todos mientras en Bayern Munich no ceden a su presión para firmar la renovación más allá de una temporada, política inamovible para los jugadores mayores y este, por mucho que sea garantía de gol, ya tiene 33 años.



Según los rumores, el atacante es pretendido por el FC Barcelona la próxima temporada, que espera que los alemanes intenten ganar todo lo posible por su artillero, ya en la cúspide de su carrera, y no exponerse a dejarlo salir gratis.



Sobre el tema habló En Sky Sports de Alemania el director deportivo Hasan Salihamidzic, quien a la pregunta ¿puede descartar una salida de Robert Lewandowski al finalizar esta temporada?", respondió con claridad: "Sí"



"Vi a Lewandowski totalmente relajado, no veo en absoluto que las posiciones se enconen", añadió sobre la posibilidad de que el mejor jugador de la FIFA en 2020 y 2021 esté incómodo con la lentitud de las negociaciones.



"Por el momento no pasa nada, veremos. No es tan fácil para mí... pero muy pronto pasará algo", aseguró, enigmático, el goleador, autor de48 goles en 42 partidos de la temporada. Es un hecho que puede presionar con semejante rendimiento, pero el Bayern apela a que pocos asegurarán contratos muy largos por un jugador veterano e inclusive, si fuera FC Barcelona, a la poca garantía de continuidad que le darían, con Aubameyang y la fila de promesas de la casa que hacen fila.